Ingen tegn på en forbrydelse: To børn døde i brand

To børn på henholdsvis 7 og 11 år har mistet livet i en brand, hvis opståen tekniske undersøgelser nu skal hjælpe med at klarlægge

To børn har natten til mandag mistet livet i en brand i en ejendom i Hobro.

Det oplyser Nordjyllands Politi til Nordjyske.

I en pressemeddelelse oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, vagtcherf i Nordjyllands Politi, desuden, at der ikke 'er noget, som peger i retning af, at der er sket en forbrydelse.

Branden fandt sted på Mariagervej i Hobro, og politiet modtog anmeldelsen klokken 1.36.

De omkomne børns mor og hendes samlever slap væk fra det antændte hus i tide. Foto: Jan Pedersen

Da beredskabet nåede frem var huset dog overtændt, og de to børn havde ikke nået at komme ud.

De to børns mor og hendes samlever slap ud i tide. Samleveren tjekkes for røgskader på sygehuset i Aalborg. Ekstra Bladets fotograf forklarer, at han på vej til adressen i nat blev passeret af to ambulancer med kurs mod Aalborg, mens yderligere to ambulancer stod tomme på Mariagervej i Hobro.

Der var også fløjet en lægehelikopter i stilling. På det tidspunkt omkring klokken 2.45 var ilden stort set bekæmpet, og brandfolkningen var i fuld gang med efterslukningen. Området var indhyllet i røg.

Ifølge Nordjyske arbejder politiet og beredskabet stadig på stedet. Det er uvist, hvordan branden kan være opstået, og politiet har heller ikke her til morgen meldt ud om de nærmere omstændigheder før og under branden i Hobro.

Det skal de de videre brandtekniske undersøgelser være med til at klarlægge.