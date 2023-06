Intensiv efterforskning efter bileksplosion: Søger vidner

En bil stod natten til søndag i flammer efter en sprængning i Nordhavn i København.

Nu søger Københavns Politi potentielt vigtige vidner.

Det oplyser de på Twitter.

'Vi har fortsat gang i en intensiv efterforskning af sprængningen af en bil i Nordhavn natten til søndag,' skriver de.

'Vidner har fortalt om flere personer, der opholdt sig i Århusgade over for Sassnitzgade umiddelbart før eksplosionen.'

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Kenneth Meyer

Ikke mistænkt

Politikredsen understreger, at de ikke mistænker personerne for at have noget med eksplosionen at gøre.

'Men de kan have gjort observationer, som er vigtige for os,' lyder det.

Derfor opfordrer de til, at man kontakter dem, hvis man er en af de personer, der har været i området omkring tidspunktet for eksplosionen klokken 01.45, eller hvis man ligger inde med andre informationer i sagen.

Politiet kan kontaktes på 114.