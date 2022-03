Intensiv efterforskning: Fire anholdt

Fire personer blev torsdag 17. marts anholdt af betjente fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Anholdelserne skete efter, at politiet i længere tid har efterforsket intensivt i forbindelse med flere brande.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Brandene har hovedsagligt fundet stedet i området ved Gram. Det har været et gennemgående tema for gerningsstederne, at der er tale om efterladte bygninger, oplyser vicepolitiinspektør Lasse Bjørnskov Rasmussen fra Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Det har været lader, ubeboede bygninger, maskinstationer og steder med hø og halm, siger Lasse Rasmussen.

Han oplyser, at der er tale om minimum 12 påsatte brande fra perioden august 2021 til februar i år.

De anholdte er tre mænd og en kvinde i alderen 20 til 25 år. De bor alle i lokalområdet.

Tre af personerne bliver fredag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg, hvor de er sigtet for ildspåsættelse.

Anklagemyndigheden vil anmode om lukkede døre.