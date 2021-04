Intern mail afslører krise hos partypolitiet

Intern mail om corona-skandale i Nordsjællands Politi

Kære ledere og medarbejdere

Som bekendt her de seneste uger været et smitteudbrud i Nordsjællands Politi, som blandt andet her medført, at borgerekspeditionen på Station Syd måtte lukkes, og at et antal medarbejdere måtte hjemsendes. Det har skabt en del medieopmærksomhed, og derfor har vi Øverste Ledelse den seneste uges tid skullet bevare en række spørgsmål fra medierne, herunder hvad årsagen til det pludselige smitteudbrud var.

Som oplyst på POLintra er vi i den forbindelse blevet bekendt med, at en række medarbejdere har mødtes i privat regi til sociale sammenkomster, og at den del medarbejdere som følge derfra blev smittet med Covid-19. Vi kan imidlertid med sikkerhed sige, at langt fra alle smittede medarbejdere eller medarbejdere i karantæne har deltaget i de pågældende sociale arrangementer.

De private sammenkomster er efter det oplyste forgået i private hjem, og derfor er forsamlingsforbuddet ikke overtrådt. Men Covid-19 begrænser lige nu alle i Danmark, og borgerne har med rette nogle forventninger til, hvordan vi som ansatte i politiet bør opføre os, og det er nogle forventninger, der er højere end til mange andre faggrupper. Jo højere forventningerne til os er, jo mere tydeligt fremstår det, hvis ikke vi lever op til dem. Vi er som kreds derfor nu nødt til at arbejde på at få genoprettet vores omdømme, som givet har lidt skade af sagen. Det kommer til at tage tid, men vi er sikre på, at vi ved fælles hjælp vil lykkes.

Her til morgen blev antallet af medarbejdere smittet med Covid-19 opgjort til 21, mens ingen medarbejdere længere er i karantæne. Sammenlignet med tallene fra sidste uge, tyder det på, at det er lykkedes os at inddæmme smitten med de forholdsregler, vi var nødsaget til at indføre i starten af sidste uge.

Tirsdag efter påske vil vi i Øverste Ledelse mødes for at vurdere, om påskens smittetal giver anledning til at lempe på de interne forholdsregler. Det drejer sig om nedlukningen af borgerekspedition på Station Syd, lukningen af kantinerne samt kravet om brug af mundbind eller visir, når man bevæger sig rundt på Nordsjællands Politis lokationer. Herefter vil I blive informeret om, hvad vores vurdering af smittetallene giver anledning til.

Vi er fortsat ved at klarlægge sagen om smitteudbruddet, og der er derfor endnu ikke taget stilling til, hvad den måtte give anledning til for de involverede medarbejdere. Vi har i den forbindelse inddraget Rigspolitiet og Rigsadvokaten, til at vurdere det videre forløb i sagen.

Formentlig kender vi alle nogen, der har været eller stadig er ramt af Covid-19, og det er bestemt ikke en ønskværdig situation for hverken de sygemeldte eller de medarbejdere, der lige nu må løbe stærkere for at få enderne til at mødes. Vi ønsker alle de smittede nogle milde forløb og en rigtig god bedring.

Derudover ønskes I alle en rigtig god påske, uanset om I møder ind på vagt eller kan holde fri.

Med venlig hilsen

Pauline, Søren, Mogens og Jens-Christian