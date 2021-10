Internationalt efterlyst mand udleveret til Danmark

En rumænsk mand er sigtet for 60 gange at have stjålet og misbrugt betalingskort

En internationalt efterlyst mand er blevet udleveret til Danmark.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om en 23-årig rumænsk mand, der er sigtet for 60 gange at have stjålet og misbrugt betalingskort. Han er derudover også sigtet for databedrageri.

Sigtelserne spreder sig udover hele landet, og mandens hærgen skulle have fundet sted mellem 2016 og 2018.

Manden er fredag blevet fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Sønderborg efter udleveringen.

Ugerningerne skulle ifølge politiet være foretaget i samarbejde med andre, som stadig er på fri fod, og anklagemyndigheden i sagen har derfor anmodet om lukkede døre.

Den 23-årige rumæner er indtil videre blevet varetægtsfængslet i fire uger. Han kærede ikke fængslingen.