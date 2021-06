Internettet bobler: Mystiske tweets dukker op

Ikke overraskende har John Mcafees angivelige selvmord, der ramte nyhedsmedier verden over onsdag, startet en steppebrand af konspirationsteorier i alverdens afkroge af internettet.

Til trods for at de spanske myndigheder oplyser, at alt tyder på, at der er tale om et selvmord, skal man ikke grave længe for at få øjnene op for, hvad der fodrer konspirationshjernerne.

Skruer man lidt over et år tilbage på John Mcafees personlige Twitter-profil finder man nogle kryptiske tweets.

Hvem var John McAfee? 75-årige John McAfee betragtes som en pioner inden for antivirussoftware. I USA er han anklaget for skattefusk, og han risikerede op mod 30 års fængsel, hvis han blev dømt. Britisk-amerikanske McAfee har angiveligt bevidst fusket med skat i USA mellem 2014 og 2018, hvor han har tjent millioner på konsulentarbejde, kryptovaluta og sælge rettighederne til sin livshistorie. Ifølge USA, som bad om at få McAfee udleveret, tjente han mere end ti millioner euro - knap 75 millioner kroner - i den periode. Han blev anholdt i Barcelona i oktober 2020, da han var på vej om bord på et fly med kurs mod Istanbul i Tyrkiet. Det skete, dagen efter at USA's sigtelse mod ham blev offentliggjort. McAfee tjente i 1980'erne en formue på antivirussoftware af samme navn som ham selv. Senere har han bevæget sig ind på markedet for kryptovaluta, som han har hævdet at tjene 12.500 kroner om dagen på. Han har over en million følgere på det sociale medie Twitter. For en uge siden skrev han, at amerikanske myndigheder mener, at han har 'gemt kryptovaluta'. - Det ville jeg ønske. - Mine tilbageværende ejendele er alle beslaglagt. Mine venner er fordampet på grund af frygt for at være associeret med mig. Jeg har ingenting. Men jeg fortryder ingenting, skrev han. Kilde: Ritzau Vis mere Vis mindre

'Jeg er tilfreds'

Et tweet er sendt af sted, mens han sad fængslet i Spanien, og ordlyden er som følger:

'Jeg er tilfreds her. Jeg har venner. Maden er god. Alt er godt. Jeg ved, at hvis jeg hænger mig selv som Epstein, er det ikke min skyld.'

Her henviser han til måden, hvor på den berygtede mangemillionær Jeffrey Epstein døde. Ifølge politiet hængte han sig selv i sin celle i New York, men flere konspirationsteorier afviser det med budskabet om, at han blev myrdet.

I slutningen af november tweetede han endnu engang kryptisk om sin egen død.

'Jeg har fået subtile beskeder fra amerikanske embedsmænd, der siger. 'Vi efter dig McAfee! Vi kommer til at dræbe dig selv.' Jeg er blevet tatoveret i dag, for hvad nu hvis det sker. Hvis jeg begår selvmord, har jeg ikke gjort det selv. Jeg blev whackd. Se min højre arm.'

Begge tweets er sidenhen gået viralt og bliver delt og delt.

Se opslagene her. Artiklen fortsætter under opslagene ...

Mere kryptisk bliver det så, når man ser på WikiLeaks' Twitter-profil - en organisation startet af den australske aktivist Julian Assange.

Her lever man af at publicere lækkede og hemmelige dokumenter fra statsmagter. WikiLeaks har delt ovennævnte opslag, hvor McAfee skriver, at han ikke begår selvmord.

'John McAfee 1945-2021 #JohnMcAfee #RIP,' lyder det i opslaget.

Trump Jr. er med

Donald Trump Jr., der er søn af den tidligere amerikanske præsident Donald Trump, har lagt en afstemning op på sin profil.

Her spørger han:

'Begik John McAfee selvmord?'

Svarmulighederne er 'Ja' og 'Han blev Epsteined' - altså hans mord blev dækket som et selvmord.

Familien overrasket

Ifølge McAfee-familiens advokat havde de ikke set nogen tegn på, at den 75-årige John McAfee havde i sinde at begå selvmord

Det skriver AP.

Fra nyhedsbureauet lyder det, at en dommer har afgjort, at liget skal obduceres for at få klarlagt den præcise dødsårsag.

Advokaten siger, at familien ønsker at komme 'helt til bunds' i McAfees død. Han uddyber, at ingen i familien har sagt farvel til McAfee.