Internt opgør: Seks kræves fængslet efter slagsmål

Efter et stort slagsmål i Aalborg har Nordjyllands Politi onsdag anholdt seks mænd i alderen 17-29 år.

Slagsmålet, som politiet blev opmærksom på klokken 15.48, var et internt opgør mellem personer i det kriminelle miljø.

- Almindelige borgere har således ikke noget at være bange for. Man kan trygt bevæge sig rundt i Aalborg, siger politikommissær Torben Larsen.

Forsøgte at køre mand ned

Nordjyllands Politis efterforskning i sagen har klarlagt, at en person formentlig blev forsøgt påkørt omkring Boulevarden i Aalborg.

Det førte til stenkast mod den pågældende bil, som derefter kørte fra stedet.

Da politiets patruljer ankom til området, mødte de en bil med en knust siderude, og tre personer i bilen blev anholdt.

Fandt signalpistol

Kort efter lød der en række knald fra en parkeringsplads bag Aalborg Kongres- og Kulturcenter, og vidner meldte om skud i området.

Politiet har dog ikke fundet patroner efter skarpe skud, men mener til gengæld, der har været tale om en såkaldt signalpistol, som blev fundet i forbindelse med efterforskningen.

- Vores efterforskning handler lige nu om at fastlægge hele hændelsesforløbet med henblik på at drage de implicerede parter strafferetligt til ansvar for deres handlinger, siger politikommissær Torben Larsen og tilføjer:

- Det er vores opfattelse, at der er tale om et internt opgør mellem kriminelle netværk i Aalborg - og den slags opgør i det offentlige rum er selvfølgelig helt og aldeles uacceptabelt.

Politiet var onsdag massivt til stede i Aalborg.

Politiet har endnu ikke en klar idé om motivet. Det kommer måske frem, når de seks mænd ventes fremstillet i et grundlovsforhør i løbet af torsdag.

- Vi arbejder på at kunne sigte de anholdte for blandt andet grov vold, hensynskørsel kørsel og trusler samt våbenbesiddelse og få dem varetægtsfængslet i grundlovsforhøret, siger Torben Larsen.

Nordjyllands Politi hører fortsat gerne fra vidner på telefon 114.