Intime billeder delt: Politiet sender breve til 887 borgere

En omfattende sag om deling af billeder betyder, at næsten 900 borgere vil modtage et brev fra politiet om, at der uberettiget er blevet delt billeder af dem

Har du modtaget et brev eller har du oplysninger om sagen? Kontakt journalisten her.

Nordsjællands Politi er i øjeblikket i gang med at sende breve ud til borgere i hele landet, som de mistænker uden samtykke har fået delt billeder på internettet.

Ifølge en pressemeddelelse er der primært tale om private billeder af intim og seksuel karakter.

Der er både tale om nøgenbilleder og billeder af personer, der dyrker sex. Det oplyser Kasper Guldager, som er politikommisær i Nordsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

Han ønsker ikke på nuværende tidspunkt at uddybe yderligere.

I den omfattende sag er en 25-årig mand fra Hillerød blevet sigtet for blufærdighedskrænkelse og uberettiget deling af billederne.

Nordsjællands Politi skriver i pressemeddelelsen, at den sigtede mand er administrator af et mappesystem, hvorfra billederne er blevet delt. Han har formentlig modtaget billederne fra andre eller fundet dem via sociale medier, hvor de så er blevet lagt i mapper, der har fungeret som en form for 'byttebørs'.

Opdateres ...