Iran bekræfter: Skolepiger forgiftet

Gerningsmænd har angiveligt forsøgt at skræmme piger i Iran fra at gå i skole ved at forgifte dem

Ud af det blå fik flere hundrede iranske skolepiger i byerne Qom og Borujerd det pludselig så dårligt, at de skulle indlægges.

Ingen har endnu kunnet forklare, hvad de fejlede, eller hvorfor stort set kun piger blev syge.

Nu bekræfter myndighederne i Iran for første gang, at man efterforsker forlydender om, at pigerne er blevet forgiftet som 'hævn' for de seneste måneders protester landet over.

Det skriver The Guardian.

Viceuddannelsesminister Younes Panahi udtaler, at de fleste af ofrene modtager 'milde behandlingsforløb'.

- Det er blevet bevist, at de kemiske stoffer, der er brugt til at forgifte eleverne, ikke er kemiske stoffer, som vi kender fra krigsførelse. De forgiftede elever har ikke behov for aggressiv behandling.

Også medlem af det iranske parlaments sundhedskomité Homayoun Sameyah Najafabdi siger til The Guardian, at forgiftningen af skolepigerne er sket 'bevidst'.

De første sygdomstilfælde blev konstateret i slutningen af november.

Her blev 18 piger fra en skole i Qom behandlet på et lokalt hospital, efter at de klagede over kvalme, hovedpine, vejrtrækningsproblemer og uregelmæssig hjertebanken. I december blev cirka 50 piger fra samme skole syge.

Der er endnu ingen meldinger om dødsfald.

Bliver væk

Ifølge viceministeren har gerningsmændene forsøgt at skræmme pigerne fra at gå i skole. Og det lader til at have virket. Efter angrebet er størstedelen af eleverne på de øvrige skoler i byerne blevet væk.

De seneste uger er blot 50 ud af 250 elever dukket op til undervisning.