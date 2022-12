Iran udfører første kendte henrettelse af demonstrant

Iran har torsdag morgen henrettet en mand, der har deltaget i de igangværende demonstrationer i landet.

Det skriver de iranske nyhedsbureauer Irna og Tasnim.

Manden hedder Mohsen Shekari. Han er blevet henrettet, fordi han skal have såret en sikkerhedsvagt og blokeret en vej under protesterne.

- Mohsen Shekari, en oprører, der blokerede Sattar Khan Boulevard i Teheran 25. september og stak en basiji i den venstre skulder, er blevet henrettet torsdag morgen, skriver det statslige nyhedsbureau Irna.

Basiji er en paramilitær milits, der er med til at slå ned på protesterne. Et individuelt medlem kaldes en basiji.

Torsdagens henrettelse er den første offentligt kendte under de demonstrationer, der i snart tre måneder har præget Iran.

Mange demonstranter - mindst 300 ifølge FN - er blevet dræbt af iranske sikkerhedsstyrker i voldelige sammenstød under protesterne.

En talsmand fra det iranske retsvæsen meddelte tirsdag, at yderligere fem personer er blevet dømt til døden. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. De fem er dømt for at have dræbt en sikkerhedsvagt fra Basiji.

Ifølge menneskerettighedsgruppen Amnesty International har iranske myndigheder planer om at dømme mindst 21 personer til døden.

Amnesty kalder retssagerne for 'svindelretssager, der har til formål at skræmme alle dem, der deltager i den folkelige opstand i Iran'.

Demonstrationerne er opstået i kølvandet på en 22-årig kvindes død.

Kvinden, Mahsa Amini, mistede bevidstheden i moralpolitiets varetægt og lå i koma i tre dage, inden hun døde fredag 16. september.

Hun blev anholdt, fordi hendes hijab ifølge myndighederne ikke dækkede håret godt nok. Moralpolitiet har af mange fået skylden for hendes død.

I weekenden hævdede Irans chefanklager, at moralpolitiet er blevet nedlagt. Den påstand er dog blevet affejet og betvivlet af kritikere og vestlige lande.