Han kæmpede for Islamisk Stat i Syrien. Men hjemme i Danmark igen er en 31-årig konvertit og islamist blevet bandemedlem. Ifølge politiet er han en del af et organiseret kriminelt netværk i Østjylland, der har stået for omfattende narkohandel og våbenbesiddelse.

Nu er han tiltalt for at have haft automatvåben og pistoler til brug i et bandeopgør og for at have inddrevet gæld for millioner til en narkobagmand.