Isabella blev smidt i havn: Redningsmand får 10.000 kroner

Da en fremmed mand greb fat i Isabella og kastede sig i havnen med hende, handlede en ung mand hurtigt og reddede hende op. Nu får han et legat på 10.000 kroner

I oktober sidste år gennemlevede den i dag otteårige Isabella og hendes mor Maggie Jensen deres værste mareridt, da en fremmed mand ud af det blå greb fat i Isabella og kastede både hende og sig selv ud i det iskolde vand ved Nyhavn.

Men til Isabellas store held havde en ung mand ved navn Henrik Nørr netop sat sig til bords ved Nyhavn, hvor han handlede hurtigere end nogle andre, da han hørte skrigene fra vandet og kajen.

Den i dag 19-årige mand kastede sig straks i det blot 12 grader kolde vand og fik reddet pigen ind til en redningsstige, hvorfra andre hjalp hende op. Derefter hjalp Henrik også manden, der havde kastet sig i vandet med Isabella, op af vandet.

Henrik Nørr modtager derfor nu Danske Beredskabers hæderslegat på 10.000 kroner for at have reddet liv med 'sit usædvanlige mod og handlekraft', skriver organisationen i en pressemeddelelse.

Troede det var skjult kamera

Og det glæder Isabellas mor, Maggie Jensen, utroligt meget.

- Det er helt fantastisk. Han reagerede med det samme uden at tænke på sig selv, og han reagerede så hurtigt, at jeg spurgte bagefter, om der var tale om en øvelse eller noget med skjult kamera, fortæller Maggie Jensen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det var så surrealistisk en situation. Jeg var selv gået i chok og kunne ikke reagere. Henrik reagerede, før alle andre gjorde, og han er årsagen til, at Isabella kom op i tide.

Stadig bange

Manden, der kastede sig i vandet med Isabella, blev i foråret kendt skyldig i blandt andet at have forvoldt Isabellas liv fare. Han blev idømt fem års forvaring, og retssagens afslutning har været en lettelse for familien.

- Isabella er stadig bange, og de mindste ting kan gøre hende utryg. Men det hjalp hende at vide, at sagen er afsluttet, og at manden ikke kan gøre hende noget. Hun får hjælp, og det går fremad, fortæller Maggie Jensen.

Maggie Jensen selv har også holdt kontakten med redningsmanden Henrik Nørr og takket ham med en personlig gave.

- Der findes jo ikke nogen pris på tak, men det er vigtigt at vise sin taknemmelighed. Vi har givet ham et gavekort til restaurant og hotel, for han havde jo lige sat sig til bords den dag, så vi synes, at ham og kæresten fortjente en ny hyggedag, siger Maggie Jensen.