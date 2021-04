Isabella blev smidt i Nyhavn: Tiltalt kalder det et uheld

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet):

Var det selvforsvar eller overfald, da en 25-årig mand endte i klammeri med en sikkerhedsvagt i Københavns Lufthavn i efteråret?

Overfaldt han en mand på åben gade i Bredgade midt om natten?

Og var han ude på at skade den syv-årige pige Isabella Jensen, eller var der tale om et redningsforsøg, da han 15. oktober endte i Nyhavns kolde vand med hende i favnen?

Isabella har udviklet angst efter episoden, hvor hun pludselig endte i Nyhavns kolde vand med en fremmed mand. Arkivfoto: Philip Davali

De spørgsmål skal Københavns Byret tage stilling til ved en retssag mod den 25-årige, som er indledt i dag. Men det bliver uden at høre hans forklaring. Via sin forsvarer meddelte han ved retsmødets begyndelse, at han ikke ønsker at svare på spørgsmål.

Den unge mand har været anholdt og fængslet i surrogat, siden han blev anholdt i Nyhavn i København 15. oktober sidste år.

Fikseringsbælte

Da han mandag morgen mødte op i retten var han flankeret af to betjente, og hænderne var spændt fast i et fikseringsbælte, som dog blev taget af i retslokalet.

Han er iført hvid skjorte, grå bukser og et par sorte sneakers. Det rødbrune, lange hår er uglet og med bløde krøller, og han sidder lænet godt tilbage i kontorstolen med helt rank ryg.

Det er han tiltalt for Vold mod tjenestemand 3. oktober 2020 i Københavns Lufthavn. Ifølge tiltalen overfaldt han en security-medarbejder ved at skubbe, sparke og slå med knyttet næve i ansigtet, i hovedet og på kroppen. Tiltalte skal også have væltet offeret ned på gulvet, hvorefter han udsatte ham for yderligere vold og fastholdt ham i et halsgreb. Vold natten til 15. oktober 2020 på Bredgade i København. Ifølge tiltalen løb den 25-årige direkte mod en mand og forsøgte at sparke ham i maven. Offeret parerede med armene, men fik mindst to knytnæveslag i hovedet. Straffelovens paragraf 252 for have forvoldt fare for Isabellas liv senere 15. oktober. Den 25-årige er tiltalt for at løfte pigen op bagfra, gå hen til havnekanten i Nyhavn og springe ned i vandet med pigen. Anklagemyndigheden vil i tilfælde af dom kræve en behandlingsdom. Den 25-årige nægter sig skyldig i samtlige forhold.

Under sin fremlæggelse af sagen læste anklageren op af den forklaring, som den 25-årige gav i grundlovsforhøret, og som han fortsat står ved.

Her står det klart, at han selv opfatter episoden i lufthavnen som selvforsvar. Således har han forklaret, at han blev skubbet af sikkerhedsvagten, da han gik stille og roligt med sin taske. Han reagerede ved at gå i selvforsvar. Han forklarede også, at han tidligere har dyrket kampsport, og at han derfor 'helt sikkert' har forsøgt at pacificere medarbejderen.

- Det er meget sjældent, at en security-ansat går hen og skubber til folk, bemærkede anklageren under grundlovsforhøret, hvor Ekstra Bladet også var til stede.

- Det er jeg enig i, lød svaret fra den 25-årige dengang.

Isabella med sin mor Maggie Jensen, da Ekstra Bladet møder dem i Nyhavn efter episoden. Maggie Jensen skal vidne under retssagen. Arkivfoto: Philip Davali

I forhold til overfaldet i Bredgade har han blot forklaret, at det er 'muligt' at han har været i en 'konflikt', men han husker det ikke.

Da han dagen efter i Nyhavn endte i det kolde vand med Isabella Jensen, var det et uheld. Pigen stod tæt på kanten og var ved at få overbalance. Den 25-årige prøvede at redde hende ind, lød forklaringen under grundlovsforhøret.

Dengang blev der fremlagt både overvågningsbilleder og vidneforklaringer, som umiddelbart strider mod den 25-åriges udlægning.

Under retssagen vil anklageren fremvise videoovervågning fra episoderne.

