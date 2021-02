It-koks i retten: Lækker hemmeligheder

TIP OS: Kender du til lignende sager eller har andre informationer? Del dem i en mail til tech@eb.dk eller ekstrabladet@protonmail.com - fortrolighed gives, hvis dette ønskes

Da Østre Landsret onsdag offentliggjorde en 300 sider lang dom i en sag om alt for høje dankort-gebyrer hos Nets, var en del af teksten streget over med sort for at beskytte dybt fortrolige oplysninger om betalingsfirmaets økonomi og drift.

Men den 'elektroniske pen', som domstolen brugte til at anonymisere dommen, er reelt ubrugelig, kan Ekstra Bladet nu afsløre.

Med få klik i dokumentet og uden brug af særlig software er det således muligt for alle at læse alt, der står gemt i dommen under de sorte streger.

Fik travlt med at fjerne

Sagen er alvorlig, da de sorte streger dækkede en række af Nets' dybt fortrolige forretningshemmeligheder fra dankort-forretningen, som landsretten altså ikke var i stand til at beskytte.

Og myndighederne fik da også meget travlt, da Ekstra Bladet onsdag kontaktede blandt andet Domstolsstyrelsen for at få en kommentar til lækket.

Kort tid efter blev det meste af pressemeddelelsen, som tidligere på dagen var lagt ud om Nets-sagen, slettet. Det samme gjorde pdf-filen med dommen og de ubrugelige elektroniske overstregninger.

'Parterne er blevet underrettet,' skriver Merethe Eckhardt, der er udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen, onsdag aften i en kommentar til Ekstra Bladet.

'Domstolsstyrelsen har orienteret alle retter om den konkrete sag og opfordret dem til at undersøge, om der er fejl i de domme, de har offentliggjort.'

Tusindvis ramt: Betalte to gange i MobilePay

Overvejer indgreb

Domstolsstyrelsen havde onsdag ikke overblik over, om styrelsen kender tilsvarende sager eller har fået anmeldelser fra borgerne om det.

'Domstolsstyrelsen har ikke viden om, hvilke værktøjer/metoder til anonymisering retterne anvender,' forklarer Merethe Eckhardt videre på Ekstra Bladets spørgsmål om, hvordan det kunne gå så galt.

Men ifølge hende er det system, som skal bruges i den kommende Domsdatabase, sikret mod, at fejlen sker her:

'Behandlingsenheden på Bornholm, der gør domme klar til den kommende Domsdatabase, pseudonymiserer også en del af de domme, som retterne offentliggør på deres hjemmesider.'

'Behandlingsenheden anvender et system og en metode, hvor pseudonymiseringen ikke kan brydes.'

Styrelsen vil nu overveje, om der er behov for en vejledning til retterne i at anonymisere bedre. Det er også muligt, at den aktuelle sag om lækket af de fortrolige data fra Nets-dommen skal meldes til Domstolsstyrelsens tilsyn.

