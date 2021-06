IT-nørder dømt for hjemmeside, der solgte narko

Tre IT-nørder, der var bagmænd til hjemmesiden atlayo.com, som var portal på internettet for danske narkosælgere, slap med milde straffe ved Retten i Roskilde. Her havde anklagemyndigheden krævet 12 års fængsel til to af de tiltalte og en behandlingsdom til den tredje.

En 20-årig fik to års fængsel og blev udvist for bestandigt, mens en 30-årig fik et års fængsel, og den tredje, 24, blev dømt til psykiatrisk behandling.

Fire narkosælgere, der fandt deres kunder via hjemmesiden, blev dømt for et væsentlig mindre kvantum narkotika end de var tiltalt for. Den hårdeste straf faldt til en 24-årig, der fik seks års fængsel og blev udvist for bestandigt.

Skyldig i 1,1 kilo kokain

Han var tiltalt for at have solgt 5,3 kilo kokain via atlayo.com, men blev kun fundet skyldig i 1,1 kilo. Det var stort set det, han havde tilstået. Med i dommen var også besiddelse af et oversavet jagtgevær med 21 haglpatroner.

En 20-årig fik fem års fængsel, en 19-årig tre et halvt års fængsel, mens endnu en 20-årig også blev dømt til psykiatrisk behandling.

Hjemmesiden blev lukket af politiet sidste år i en fælles operation mellem dansk og tjekkisk politi, Politiet kalder sagen mod bagmændene for ’Operation Green’ og sagen mod de narkosælgere, der brugte hjemmesiden, for ’Operation Snemand00’.

Atlayo.com blev afsløret, da politiet efter kildeoplysninger oprettede falske profiler på nettet, hvor betjente spillede interesserede narkokøbere og udførte agent-operationer, hvor der skete kontrollerede narkotika-køb.

En prøvesag

Hjemmesiden opererede dels på det ’åbne’, dels på det ’mørke’ internet. Bagmændene oprettede, administrerede og drev atlayo.com og fastsatte, ifølge tiltalen, regler for narkosælgerne, godkendte nye sælgere og brugere og ekskluderede uønskede sælgere og brugere.

Sælgergrupperne hed eksempelvis ’DKdynamite’, ’Snemand00’ og ’Snow Mann’.

Politiet mente, at der strømmede kilovis af kokain, MDMA, amfetamin, ecstasy og hash gennem hjemmesiden, men retten var ikke enig i beregningerne af narkosalget. Selve kommunikationen mellem narkosælgere og købere skete på Wickr under forskellige Wickr identiteter som ’luderlone’, ’anonym1312’ og ’Snemand00’.

Senioranklager Tomas Hugger siger, at retten har takseret de tre bagmænds medvirken til et ret lille ansvar, men der er ingen tidligere domme at læne sig op ad, så sagen var en prøvesag. Men de er dømt for at have oprettet hjemmesiden og administreret den. Nu skal statsadvokaten vurdere, om sagen skal ankes.

- Der var måske flere tusinde sælgergrupper på hjemmesiden, men politiet har koncentreret sig om tre, hvor man har forsøgt at give et kvalificeret bud på, hvor meget narkotika, der er blevet solgt. Retten har så 'skåret' i både kvantum og den periode, hvor der er solgt. Vi vurderede, at bagmændene havde medvirket til narkotiksalget, men retten har takseret denne medvirken til et lille medvirkningsansvar og en lav straf, siger Tomas Hugger.