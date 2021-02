Italiener sigtet for voldtægt efter ny samtykkelov

Den 28-årige mand nægter sig skyldig i at have tiltvunget sig samleje uden samtykke med kvinde i lejlighed på Østerbro

KØBENHAVNS DOMMERVAGT (Ekstra Bladet): Flankeret af en beskikket forsvarer og en tolk nægtede en 28-årig italiener sig mandag formiddag skyldig i voldtægt.

Den begik han ifølge anklagemyndigheden 9. februar omkring klokken 21.00 i en lejlighed på Østerbro.

Manden er sigtet efter straffelovens nye voldtægtsbestemmelse om samtykke, der trådte i kraft ved årsskiftet ved på adressen 'ved vold og trusler at have tiltvunget sig samleje uden samtykke'.

Manden blev anholdt søndag klokken 13.30. Han virkede fattet og lyttede indgående til sin tolk. Nikkede af og til, mens hans foldede hænder roligt lå i hans skød.

Den nærmest sorthårede mand fremstod velsoigneret. Han var iført hvide Adidas-sneakers, grå joggingbukser og laksefarvet sweater og lignede mest af alt en, der var blevet forstyrret i sine søndagssysler.

Anklageren begærede efter oplæsning af sigtelsen dørlukning af hensyn til, at efterforskningen fortsat er på et indledende stadie, og at der fortsat er vidner til episoden, der mangler at blive afhørt.

Det og en begæring om navneforbud over kvinden fulgte dommeren.

Manden blev varetægtsfængslet i 24 dage