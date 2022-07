Italienere i chok: Nigeriansk gadesælger tæsket til døde

Drabet på en nigeriansk gadesælger ved højlys dag har udløst vrede og fortørnelse i Italien.

Men også kritik af, at ingen greb ind for at redde den 39-årige mand.

Gadesælgeren blev fredag angrebet og slået til døde af en 32-årig italiensk mand på en gade i kystbyen Civitanova Marche, oplyste politiet ifølge dpa.

Den 32-årige mand er anholdt og sigtet for drab og røveri.

Tæsket med krykke

Gerningsmanden jagtede sit offer og slog ham ned med en krykke, som han gentagne gange ramte gadesælgeren med. Og han sluttede med at tage den livløse mands mobiltelefon.

Det skete i en travl forretningsgade i byens centrum.

En video, der har været delt på sociale medier, viser de to mænd i klammeri. I baggrunden kan man høre nogen råbe 'stop det' og 'nogen må ringe efter politiet'.

I weekenden har det været heftigt debatteret, hvorfor ingen greb ind og forhindrede, at nigerianeren blev slået til døde. Han var en kendt gadesælger i kvarteret, gift og far til to børn.

Heftig debat

Nogle ser passiviteten som udtryk for racisme. At det samme ikke var overgået en hvid italiener.

Partier fra venstre til højre har været ude og fordømme det blodige optrin.

Enrico Letta, der er leder af det moderat venstreorienterede Demokratiske, Parti udtrykker chok over det skete.

- En uhørt vildskab. En udbredt ligegyldighed. Intet kan retfærdiggøre det, skriver han på Twitter ifølge BBC.

Lederen for regionen Marche, fordømmer den 'sindssyge vold uden fortilfælde'.