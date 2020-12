Italiensk 'Casanova'-bande optrevlet

Banden bestående af 19 mænd har fortryllet sig ind i kvinders hjerter ved at udgive sig for at være piloter, kaptajner, betjente fra Interpol og soldater

De italienske myndigheder har optrevlet en bande i 'Operation Casanova'. En bande, der med flotte og indbydende dating-profiler har svindlet sig til flere millioner kroner.

Det skriver BBC.

Banden bestående af 19 mænd har fortryllet sig ind i kvinders hjerter ved at udgive sig for at være piloter, kaptajner, betjente fra Interpol og soldater.

Mand sigtet: Ville snyde sig til 2,7 millioner fra coronahjælpepakker

Kæmpe summer

En af de kvindelige ofre mistede næsten ti millioner kroner, mens andre er blevet svindlet til at give hele huse væk.

I alt er 15 personer blevet anholdt. Politiet mener, at det er en gruppe fra Nigeria og en enkelt italiener, der står bag de mange svindelnumre.

Selv om politiets operation fandt sted i italienske Torino, har svindlen fundet sted både i USA, Kina og på tværs af Europa.

I forbindelse med politiarbejdet har myndighederne gennemgået 30.000 pengetransaktioner med hjælp fra politi i 22 lande.

Snød seks kvinder: Frederik svindlede med kærlighed

Beslaglægger 900.000 hos Britta

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sådan gjorde de

Ifølge de italienske myndigheder har svindlerne benyttede sig at to fremgangsmåder: den ene var 'romance-svindel', mens de også formåede at svindle virksomheder for større beløb.

Gerningsmændene snød kvinder ved at udgive sig for at have jobs, der var langt væk fra ofrene, så de aldrig ville møde dem ansigt til ansigt.

Efter at have vundet en kvindes tillid med en lovning om et bryllup kom gerningsmændene pludselig i 'pengenød'. Ofte med forklaringen om, at de havde et sygt barn, der manglede penge til en hospitalsregning, eller at mændene skulle betale kaution for en uretfærdig fængsling.

Flere er ofrene er havnet i gæld efter svindelnumrene. Nogle betalte et par tusinde euro, mens en kvinde betalte, hvad der svarer til svimlende 9,7 millioner kroner over en årrække.

Den utrolige historie: Bedrog sine venner for millioner