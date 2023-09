Iværksætter-venner tiltalt: Druggede veninde

To 36-årige mænd erkender at have blandet stoffer i deres venindes drinks. Onsdag skal de for retten

- Vi havde en fælles opfattelse af, at det skulle være en festlig aften.

Sådan lød det i Københavns Byret tilbage i maj, da to mænd på i dag 36 år, gav deres forklaring på, hvad der skete om aftenen den 10. januar i år.

Planen var at de på retsmødet i maj skulle tilstå, at de sammen blandede både amfetamin og metafetamin i en kvindes drinks uden hendes vidende.

Men da mændene pludselig alligevel ikke ville erkende hele forholdet, blev tilståelsessagen afbrudt. Derfor skal de nu igen stilles for retten - denne gang i en domsmandssag.

Her er de tiltalt for 'legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter' ved at drugge kvinden.

Episoden fandt sted på natklubben SoHo House, der ligger på Havnegade i København.

Drinks og stoffer startede festen

De to mænd er begge iværksættere, og startede den pågældende aften med flere kammerater på restauranten Sticks n' Sushi, der ligger et par kilometer fra SoHo House.

Og på trods af, at det var en almindelig tirsdag aften startede mændene allerede der festen med drinks og stoffer.

Det forklarede de i Byretten.

Her forklarede de også, at den ene 36-årige mand har kendt den forurettede kvinde i omkring ti år, og at begge mænd 'ofte' festede med hende.

Også den aften sluttede kvinden sig til selskabet, og gav ifølge mændene udtryk for, at hun ville have 'noget andet' end drinks.

Herefter fortsatte festen på SoHo House og det var her, at de to mænd, uafhængigt af hinanden, ifølge anklageskriftet blandede stoffer i hendes drinks. Først klokken 22:15 og igen omkring 40 minutter senere.

De to mænd erkendte i maj, at de hverken spurgte hende eller fortalte, at de havde blandet stoffer i hendes drinks. Men de benægtede, at det skulle være sket efter forudgående aftale og efter fælles forståelse.

- Det er ikke noget, der var aftalt. Det er bare noget, der sker. Vi skulle jo have en fest, lød det fra den ene af de to mænd tilbage i maj.

Men de to mænd ville i Københavns Byret kun erkende, at de blandede stofferne i kvindens drinks uden hendes vidende - ikke at det skulle være sket efter forudgående aftale og efter fælles forståelse, som det ellers står i sigtelsen.

Det fik anklager Michella Winther-Hinge til at afbryde retsmødet.

- Jeg mener simpelthen ikke, at der er tale om en tilståelse, lød det fra hende i Københavns Byret tilbage i maj.

'Hvad har I givet mig?'

Dagen efter spurgte kvinden i en sms den ene tiltalte: 'Hvad har I givet mig?', da hun oplevede både synsbesvær, gangbesvær, svimmelhed, tvangstanker, muskelsmerter og rysten fra kroppen.

Her fik hun svaret:

'Hvad snakker du om, jeg har ikke givet dig noget. Jeg siger sandheden.'

Det erkendte den 36-årige mand i Københavns Byret var en løgn.

Han fortalte også, at han skammede sig over episoden.

Kvinden henvendte sig dagen efter på Amager Akutmodtagelse, og her fandt man ved hjælp af en urinprøve stofferne i hendes krop.

Den ene mand er også tiltalt for at være i besiddelse af både hash, kokain og ecstasy.

Anklager: Super ærgerligt

Sagen skal nu, tre måneder senere, igen forbi Københavns Byret - til stor ærgrelse for Michella Winther-Hinge.

- Det er selvfølgelig super ærgerligt, at sagen blev udskudt, når man havde en forventning om, at sagen kunne afgøres sidst. Men der var nogle omstændigheder i måden, de forklarede sig, som vi skal have belyst yderligere, siger hun, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.



- Det er ærgerligt både for forsvarsadvokaterne, mig og retten – der er mange mennesker, der havde forberedt sig. Men mest er det selvfølgelig ærgerligt for de tiltalte, der skal vente yderligere lang tid på at få deres afgørelse. Og for den forurettede, der nok sidder et sted og følger med.

Hvad håber du så, det ender med på onsdag?



- Det har jeg ikke nogen kommentarer til. Det vil jeg hellere præsentere nede i retten, når den tid kommer.

Udover fængselsstraf går Anklagemyndigheden også efter en advarsel til den ene mand, om at han vil stå til udvisning, hvis han igen skulle blive dømt for strafbare forhold.