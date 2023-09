Jaget af 500 betjente: Ekstremt farlig!

I næsten to uger er det lykkedes en 'ekstremt farlig' drabsmand at holde politiet hen, efter at han bogstavelig talt krabbede sig ud af et fængsel i det sydlige Pennsylvania i USA og ubemærket tog flugten.

34-årige Danelo Cavalcante afsonede en dom for drab på sin ekskæreste, da han flygtede fra Chester County Prison 31. august.

Mere end 500 betjente og FBI-agenter er sat ind for at fange Cavalcante, der nu også er bevæbnet.

Det oplyser politiet i Chester County på et pressemøde natten til onsdag dansk tid, skriver tv-stationen CNN.

Skød mod flugtfange

Politiet modtog et alarmopkald klokken 22.20 mandag aften lokal tid fra en borger, der kunne fortælle, at en mand i bar overkrop var gået ind i hans garage og havde stjålet en riffel.

Borgeren affyrede flere skud mod gerningsmanden, men der er 'ingen grund til at tro', at Cavalente er såret, oplyser politichef George Bivens ifølge CNN.

George Bivens (i midten) har flere gange måttet forklare pressen, hvordan det er lykkedes Danelo Cavalcante at undvige de 500 betjente, der arbejder på at fange ham. Foto: Ritzau Scanpix

Riffeltyveriet fandt sted blot 30 kilometer fra fængslet. Alligevel er det ifølge politiet som at 'finde en nål i en høstak' at finde frem til Cavalcante.

- Det er et stort område, der er præget af skov og bakker. Det er ikke bare noget, hvor vi lige sender et par betjente ind og leder, fortæller politichefen, der betegner flugtfangen som 'desperat' og 'farlig'.

- Jeg vil mene, at han er desperat nok til at bruge våbnet, lyder det fra George Bivens.

Af samme grund opfordrer politiet borgere i området til at 'låse alle døre og vinduer, sikre køretøjer og blive indenfor', ligesom skoler enten er lukket ned eller udelukkende har undervisning indenfor i sikrede lokaler.