Jaget af 500 betjente: Nu er han fanget

Han er blevet beskrevet som 'ekstremt farlig' og bevæbnet.

I knap to uger har 34-årige Danelo Cavalcante været på flugt, efter han stak af fra et fængsel i det sydlige Pennsylvania i USA. Mere end 500 betjente og FBI-agenter har været sat ind for at fange ham.

Men nu er det slut.

Cavalcante er igen bag tremmer, oplyser Pennsylvania State Police ifølge flere internationale medier, heriblandt CNN.

Krabbede sig ud af fængslet

31. august flygtede han fra Chester County Prison, hvor han afsonede en dom for et bestialsk drab på sin ekskæreste. Han blev idømt fængsel på livstid for at have dræbt hende ved at stikke hende 38 gange foran hendes to små børn i 2021.

Hans flugt har vakt opsigt verden over på grund af den spektakulære metode, han brugte til at slippe fri.

Annonce:

På overvågningsvideo fra fængslet kan man se, hvordan han laver en form for krabbegang op ad to tætstående vægge. Han kravler efterfølgende videre op på taget.

Efter flugten blev han flere gange blevet spottet i offentligheden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Danelo Cavalcante ændrede under flugten sit udseende. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Svær at fange

Mandag aften slog en borger alarm til politiet. Vedkommende kunne fortælle, at en mand i bar overkrop var gået ind i hans garage og havde stjålet en riffel.

- Jeg vil mene, at han er desperat nok til at bruge våbnet, lød det i den forbindelse fra politichef George Bivens.

Men selvom Danelo Cavalcante er dukket op igen og igen, har det alligevel været en kamp for politiet at indfange ham.

- Det er et stort område, der er præget af skov og bakker. Det er ikke bare noget, hvor vi lige sender et par betjente ind og leder, forklarede George Bivens efter riffeltyveriet, som fandt sted blot 30 kilometer fra fængslet.

I forbindelse med flugten har flere skoler måttet lukke af frygt for, at deres elever skulle komme i kontakt med ham.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet livet de eftersøgte danskere lever. Læs her om ham de kaldte for 'Danmarks mest eftersøgte mand'.