Jagtede kvinder på gaden: Voldtægtsbande i retten

Retssystemet i Berlin er netop ved behandle en sag mod en gruppe irakiske mænd, der er - eller har været tiltalt - for en serie af grove overfaldsvoldtægter.

Sagerne behandles særskilt, og en er allerede dømt. Grunden til, at sagerne ikke er samlet, skyldes at ikke alle de tiltalte er med i samme sager.

Flere tyske medier har omtalt sagen, blandt andet BZ. Gruppen tæller samlet set en lille håndfuld.

Første dom blev afsagt 1. marts. Her blev en 33-årig, der har en fortid som politimand i Irak, idømt 13 års fængsel.

Han blev dømt for fem voldtægter. Blandt andet imod en 14-årig pige, der var ekskæreste til hans bror. Desuden blev han dømt for yderligere en voldtægt, som han begik alene.

Her var offeret en kvinde, som det lykkedes den 33-årige at lokke med sig hjem fra en natklub. Kvinden var medfølende, og lod sig overtale, sådan at han kunne fortsætte med at fortælle hende om det hårde liv, han havde levet i sit hjemland.

De tre sidste voldtægter var begået i fællesskab med andre, og her gik det ud over tilfældige kvinder, som man udså sig på gaden. Kvinderne blev kidnappet og efterfølgende gruppevoldtaget.

Et af ofrene var en australsk kvinde, der sammen med sin mand troede, voldtægtsmændenes bil var en Uber-taxi. Den australske mand blev kastet ud af bilen, mens kvinden blev fastholdt og voldtaget i bilen andetsteds i byen.

En ung kvindelig student, der var på vej hjem, blev grebet og tvunget ind i bilen, hvorefter også hun ligeledes blev gruppevoldtaget. Først i bilen, og efterfølgende i en af gerningsmændenes hjem. I alt fire timer blev kvinden holdt fanget og sex-misbrugt.

Det sidste offer var en yngre kvinde, som voldtægtsbanden samlede op ved natklubben Berghain, et af Berlins in-steder. Kvinden blev først fodret med Ecstasy, hvorefter hun også blev gruppevoldtaget.

8. april begyndte sagen mod yderligere en ung iraker, der er tiltalt for at have deltaget i de tre gruppevoldtægter.