Jagter røvere

Politiet efterforsker tre voldsomme begivenheder, der fandt sted natten til Kr. Himmelfartsdag. Da blev tre tilfældige ofre overfaldet på gaden i Aalborg og truet til at udlevere forskellige ting.

Politiet efterlyser nu vidner, der kan hjælpe dem videre til en opklaring.

Det ene gaderøveri skete omkring kl. 01.30, hvor en 20-årig mand blev kontaktet af to mænd, mens han gik på Boulevarden. De truede ham til at udlevere sine AirPods, hvorefter de stak af. Gaderøverne beskrives som yngre danske mænd på omkring 170 cm, og de havde begge hættetrøjer på. Politiet håber, at vidner måske har set to yngre mænd løbe fra Boulevarden omkring gerningstidspunktet,



Slået og sparket

Kort tid efter skete der er nyt røveri ved busterminalen på Kennedys Plads. Klokken 02.07, fik politiet en anmeldelse om, at en 35-årig mand var blevet slået og sparket af 4-5 ukendte gerningspersoner. Han blev truet til at udlevere tegnebog og telefon og gerningsmændene truet ham med mere vold til at også at udlevere pinkoden til sin telefon. Politiet har ikke noget sikkert signalement af gerningspersonerne, men de beskrives som værende af anden etnisk herkomst. I den sag håber politiet, at der kan være vidner til røveriet, som måske er ankommet med bussen i løbet af nattetimerne.



I det tredje røveri, der skete cirka klokken 0400, blev en yngre mand truet med kniv til at udlevere sin mobiltelefon. De to gerningsmænd havde hættetrøjer på.

Nordjyllands Politi oplyser i deres pressemeddelelse, at de tror, at der kan være et sammenfald mellem det første og det tredje røveri.

Efterforskningsleder, vicepolitiinspektør Frank Olsen, Nordjyllands Politi siger i en pressemeddelelse:

- Gaderøverier ser vi med stor alvor på, så vi opfordrer alle med oplysninger i sagerne om at henvende sig. Informationer fra offentligheden kan være en vigtig brik i vores efterforskning af sagerne.



Henvendelser til Nordjyllands Politi på 114