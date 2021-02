Jane har været forsvundet siden torsdag aften

57-årige Jane Møller har været forsvundet siden torsdag aften.

Hun blev sidst set, da hun cyklede hjem, efter hun havde besøgt sin kæreste i Højbjerg. Jane har efterfølgende forladt sit hjem i deprimeret sindstilstand.

Politiet leder lige nu efter Jane i området omkring hendes hjem, hvor hun bor alene. Mere specifikt søger de i området omkring Gellerup Skov og Brabrand Sø.

- Vi har flere politihunde ude, og vi har droner i luften, siger vagtchef ved Østjyllands Politi Rene Ludvig til Ekstra Bladet.

- Vi har ikke ret meget at gå efter, og det er derfor, vi sender en pressemeddelelse ud, for vi håber virkelig på offentlighedens hjælp, siger han videre.

Jane er 175 centimeter høj og slank. Hun har langt, gråligt hår, som går ned til skuldrene og et lille modermærke på venstre kind. Hun bærer ofte briller og øreringe, der hænger. Hun er formentligt iklædt et strikpandebånd, en knælang, marineblå jakke, mørkeblå cowboybukser og brune skindstøvletter eller vandresko. Hvis du har set Jane, kan du kontakte Østjyllands Politi på telefon 114.

Det er en af Janes bekendte, som har meldt hende savnet til politiet, fordi vedkommende ikke kunne komme i kontakt med hende. Vagtchef Rene Ludvig fortæller, at det er meget unormalt for Jane ikke at give lyd fra sig.

