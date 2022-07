Japans tidligere premierminister i kritisk tilstand efter skud

Han blev skudt under en tale fredag morgen dansk tid

Japans tidligere premierminister Shinzo Abe blev fredag skudt under en tale i den vestjapanske by Nara. Denne dramatiske videooptagelse, som det japanske public service-medie NHK er kommet i besiddelse af, viser den dramatiske episode, hvor Abe bliver skudt og den formodede gerningsmand pågribes. I slutningen af videoen ser man desuden en form for hjemmelavet våben. ADVARSEL: Voldsomme billeder.