Japans tidligere premierminister Shinzo Abe skudt under tale

Japans tidligere premierminister Shinzo Abe er fredag blevet skudt under en tale i den vestjapanske by Nara.

Shinzo Abe blev skudt omkring klokken 11.30 lokal tid.

Hans tilstand er ukendt.

Det oplyser den japanske regerings ledende talsmand, Hirokazu Matsuno, på et pressemøde tidligt fredag morgen dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Shinzo Abe er bragt til hospitalet.

Lokale medier skriver ifølge nyhedsbureauet AFP, at han ikke viser livstegn.

Også det lokale brandvæsen i Nara oplyser til det japanske medie NHK, at han ikke viser livstegn.

67-årige Abe kollapsede under talen og blødte fra halsen, fortæller en kilde fra hans parti, det Liberale Demokratiske Parti (LDP), til det japanske nyhedsbureau Jiji.

NHK skriver, at det tyder på, at han er blevet skudt bagfra med et haglgevær.

En 42-årig mand er blevet anholdt for drabsforsøg på den tidligere premierminister, og en pistol, der menes at være blevet brugt til angrebet, er også fundet.

En journalist fra NHK fortæller ifølge Reuters, at man kunne høre to brag, der lød som skud, efter hinanden under den tidligere premierministers tale.

Ifølge NHK førte Abe kampagne for en kandidat fra LDP i Nara, da han blev skudt.

Shinzo Abe var premierminister i Japan i et år i 2006 og igen fra 2012 til 2020. Han er Japans længst siddende premierminister.