Manden, der nu er efterlyst af politiet for at køre en betjent ned, har tidligere fortalt foran et rullende kamera, at han er kendt som vanvidsbilist.

- Jeg kører meget hasarderet. Jeg er kendt som vanvidsbilist her rundt omkring.

Sådan sagde 20-årige Mohamad Tarek Younes i en video, der blev bragt af TV2 Østjylland 27. januar.

Nu er den 20-årige mand fra Hasle efterlyst af politiet, da de mener, han er manden, der fredag aften klokken 18.14 påkørte en betjent i Brabrand nær Aarhus.

Betjenten på 31 år er i fortsat i kritisk tilstand. Ekstra Bladet har lørdag morgen talt med Østjyllands Politi, der oplyser, at der ikke er noget nyt om mandens tilstand. Politiet leder stadig efter Mohamad Tarek Younes.

Politi og ambulance på stedet efter ulykken.

Kører over for rødt hele tiden

I indslaget, som TV2 Østjylland bragte i januar, fortalte Younes blandt andet, at han 'kører over for rødt hele tiden'.

- Jeg kører over for rødt hele tiden. Det er ikke fordi, en rød lygte skal forhindre mig i at køre over. Hvis der er frit, så kører jeg jo bare, lød det. Herefter spurgte journalisten, der interviewede ham, om han ikke har et ansvar for at køre ordentligt.

- Jeg holder øje med, at der ikke er nogen, der krydser min vej, når jeg kører over for rødt, lød svaret.

Flygtede fra politiet

Ulykken fredag aften fandt sted klokken 18.14 i krydset mellem Silkeborgvej og Åby Ringvej. Her blev betjenten påkørt af en bil, der kom i høj fart fra Silkeborgvej mod Brabrand. En bil, som i forvejen var på flugt fra politiet.

Bilen formodes at være ført af Mohamad Tarek Younes og blev forsøgt stoppet af betjenten, som stod klar til at lægge stop sticks ud i krydset.

Mohamad Tarek Younes beskrives af politiet som 185 centimeter høj, muskuløs af bygning, mørk i huden og med sort mellemlangt hår og skæg.