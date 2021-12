RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): To unge mænd er ansvarlige for, at Maria Plintics datter ikke længere kan udleve sine drømme.

– Jeg håber, karma rammer dem rigtig hårdt. Jeg håber, de får et forfærdeligt liv, og så håber jeg meget, at de vil lade os få fred og lade være med at anke, sagde hun til Ekstra Bladet tirsdag, efter at den 19-årige Andreas Bärj Andersen og en 24-årig kammerat blev dømt for at myrde Nicoline Plintic 14. juli sidste år.

Nicoline Plintic var tømrerlærling og elskede sit fag. Hun blev kun 20 år. Privatfoto

Andreas Bärj Andersen blev idømt 12 års fængsel.

Den 24-årige, som er diagnosticeret med skizofreni og har adskillige domme bag sig for blandt andet røverier og vidnetrusler, fik en behandlingsdom på ubestemt tid. Samtidig fik han en advarsel om udvisning.

Fordi han er psykisk syg, skriver Ekstra Bladet ikke hans navn.

Retsformanden læser dommen op. Ekstra Bladet har fjernet navnet på den 24-årige, da han er psykisk syg.

Lettet over punktum

Maria Plintic har overværet stort set hele retssagen i byretten. Hun er lettet over, at det er overstået og har mest af alt skuldertræk til overs for de to unge mænds straf.

– Uanset om de havde fået livstid, havde jeg ikke været tilfreds. Så i dag ændrer ikke så meget for mig. Jeg ville bare gerne have sat det punktum.

Den 24-årige var ikke til stede i retten på grund af sin psykiske sygdom. Ved de første to retsmøder lå han hen over bordet og nærmest sov og har siden fået lov til at udeblive.

Maria Plintic har fulgt stort set hele retssagen mod sin datters mordere. Her er hun fotograferet i retslokalet efter dommen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Tilgiver dem aldrig

Andreas Bärj Andersen var ved domsafsigelsen iført en sort hættetrøje med en smule turkis skrift. Håret er kort mørkt. Det meste af dagen sad han tilbagelænet og med nedslået blik. Da dommeren gav ham chancen for at få det sidste ord, kiggede den unge mand på sin forsvarer, der rystede på hovedet, svarede så selv nej.

Efter dommen fik han lov til at kramme sin far og bedstefar, inden han blev ført væk af betjentene.

– Tror du nogensinde, du kan tilgive din datters drabsmænd?

– Nej, Aldrig. Aldrig. De kan leve deres liv. Nicoline kommer aldrig tilbage,

Nicoline Plintic elskede julen. I år er det anden gang, hendes mor og tvillingesøster må undvære hende. Den 24. december vil julebordet været pyntet med hendes yndlingsfarver – lyserød og guld – og så vil familien holde et minuts stilhed, fortæller Maria Plintic.

Maria Plintic har masser af søvnløse nætter, men hun er lettet over, at dommen er faldet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

– Hvad er det vigtigste, du kan fortælle verden om Nicoline?

– At hun var en fantastisk pige. Hun var fantastisk, og hun var min pige.