Jeg havde øjenkontakt med ham - og så løb jeg

Han ligner en, der har tid nok. Går stille og roligt rundt. Og affyrer sit våben mod tlifældige mennesker i Field's. Upåvirket af det kaos, han skaber.

Det fortæller 36-årige Sarah fra Vanløse om den unge, blonde mand hun pludselig stod ansigt til ansigt med i shoppingcenteret på Amager søndag eftermiddag. Og som senere er blevet anholdt for at skyde adkillige mennesker. Politiet har bekræftet, at flere er blevet dræbt.

- Han er ikke stresset. Han går, som om han er på en hyggelig familietur. Som en, der har frit valg. Centeret er proppet med mennesker, fortæller hun få timer efter den voldsomme oplevelse.

Vagt råber og advarer folk omkring skyderi ved Field's.

'Der er en, der skyder'

Hun var søndag på en kort tur i shoppingcenteret på Amager sammen med en veninde og deres tre børn. Sarahs fire-årige søn og venindens piger på tre og fem år.

De har været i Bilka og i Jysk, men da de er på vej ud, kommer to kvinder løbende og råber, at 'der er en, der skyder'. Sarah vender sig rundt og hører selv et skud. Og så advarer hun veninden.

- Hun begynder at løbe med sin ene datter og min søn. Han kan ikke følge med og snubler igen og igen. Jeg har hendes datter på skulderen, og jeg prøver at løbe efter hende, men først skal jeg have hende ned i armene.

Foto: Kenneth Meyer

Løber uden at se sig tilbage

- Idet jeg sætter hende ned for at løfte hende, ser jeg ham stå maks. 30 meter fra mig. Han har noget, der ligner et haglgevær i hænderne, og jeg får øjenkontakt med ham.

- Det føles som en evighed, men vi kigger måske på hinanden i 10-15 sekunder. Lige der tænker jeg: Nu skyder han mig. Han ser så vred ud, fortæller Sarah. Som vender sig rundt, løfter pigen op i armene og løber uden at se sig tilbage. Hun hører et par skud, som hun føler er rettet mod hende, men hun ved det ikke.

- Min eneste tanke er, at hvis han skyder mig, så rammer han mig i ryggen, og så kan jeg falde ned over hende og beskytte hende. Det var derfor jeg skulle have hende ned fra skulderen og om foran. Så jeg kunne beskytte hende.

Alt er kaos omkring Sarah, mens hun løber mod udgangen.

I baggrunden hører hun en kvinde råbe, at hendes veninde er blevet skudt. Og en anden råber 'hiv hende i armene'. Folk skriger. Forsøger at kommer væk. Hun ser en mand med tre børn på armene og hans kone med spædbarn, der flygter for livet. Og en ældre bedstemor, som besværet skubber en klapvogn med et lille barn.

- Jeg tager klapvognen og skubber afsted med den med min ene arm, mens jeg har min venindes datter i den anden. Og så siger jeg til den ældre kvinde, at hun bare skal løbe, alt hvad hun kan.

'Rejs jer - han kommer'

Udenfor indgangen gemmer veninderne sig med de tre børn ved et elektrisk skur. De tror, de er i sikkerhed, men pludselig stormer folk forbi og videre mod motorvejen.

- De råber: 'Rejs jer op. Han kommer nu'. Så tager jeg min jakke af og siger til min søn helt roligt: 'jeg gemmer dig lige, skat. Bare så ingen kan se dig'. 'Ok, mor', siger han så. Og så tager han hætten helt ned over sit hoved, mens jeg bærer ham.

Sammen med en række andre løber de mod motorvejen og gemmer sig i noget krat i grøften. En helikopter kommer flyvende hen over dem på himlen, men der går lang tid, før de tør komme frem.

- Jeg tror vi sidder der i næsten en time eller noget i den stil. Så bliver vi hentet og kørt hjem af min venindes eksmand.

Hjemme hos sig selv har Sarah og hendes søn spist jordbær med fløde og set tegnefilm. Nu sover han heldigvis.

- Han har jo stillet tonsvis af spørgsmål. Han spurgte, om manden skød på os, og så svarede jeg nej, for han kunne ikke finde ud af at ramme.

- Da han så spurgte, om manden kommer og skyder på os nu, fortalte jeg, at han var fanget. Og fordi han ikke har opført sig ordentligt, må han ikke komme ud, og have det sjovt, ligesom vi må.

- Så smilte han og gav mig et kram.

- Hvordan har du det selv?

- Jeg følte egentlig, jeg var ok. Det er nok først nu, at det ryster mig. Hvor vi er kommet hjem. Nu begynder jeg at kunne mærke det. For nu ved jeg jo også, at der er nogen, der er døde. Det er forfærdeligt.

Politiet fik anmeldelsen om skyderiet klokken 17.36. Politiet sendte med det samme patruljer af sted. Flere er dræbt og flere er såret. Den anholdte er en 22-årig etnisk dansk mand. Han vil blive fremstillet i grundlovsforhør mandag. Politiet kan ikke afvise, at der er tale om terror.