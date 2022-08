Jennifer forsvundet: Familien med rørende appel

17-årige Jennifer Hedegaard Larsen har været savnet siden 3. august, hvor hun valgte at forsvinde ud i den blå luft. Nu ønsker politiet og pårørende hjælp fra offentligheden til at få kontakt til kvinden

Det var en tidlig onsdag morgen, at den 17-årige Jennifer Hedegaard Larsen slettede alle sine profiler på de sociale medier, pakkede sine ejendele og gik ud af døren til sit hjem i Køge for ikke at vende tilbage.

Hun efterlod sit sim-kort til telefonen og et brev, der udtrykte hendes frivillige forsvinden. Hverken politiet eller pårørende har hørt fra hende siden, og de har heller ikke være i stand til at komme i kontakt med den unge kvinde.

Ekstra Bladet har talt med en af de pårørende, som på vegne af familien ønsker at udtrykke overfor 17-årige Jennifer, at hun er savnet og elsket.

- Vi er meget bekymrede, da ingen har set hende i nu 13 dage. Hun skal bare vide, at hun er savnet og elsket. Derfor håber vi nu, at offentligheden kan hjælpe os.

Søger offentlighedens hjælp

Ifølge politiet er der ingen tegn på, at der skulle være sket Jennifer noget, eller at hun skulle være til fare for sig selv.

Politiet og familien vil dog alligevel gerne i kontakt med den unge kvinde og søger nu offentlighedens hjælp til at finde hende.

Jennifer Hedegaard Larsen beskrives som en ung kvinde på 17 år, cirka 163 cm høj, almindelig bygning, skulderlangt hår af blond og rødligt skær. Hun kan være iført en sort hættetrøje/jakke, hvide/lyse bukser og sorte støvler. Ifølge politiet medbragte hun en mørkeblå skuldertaske med sorte stropper, flere forskellige sæt tøj og personlige ejendele.

Borgere som ser Jennifer Hedegaard Larsen, eller som har oplysninger om, hvor hun opholder sig, bedes kontakte politiet på telefon 114.