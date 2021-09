Jens Møller om dom: - Det er ærgerligt

Tidligere drabschef hos Københavns Politi Jens Møller er tirsdag blevet idømt 15 dagbøder á 1000 kroner. Han er fundet skyldig i at have brudt sin tavshedspligt i forbindelse med udgivelsen af bogen 'Opklaret - Drabschefens erindringer'.

Eks-drabschefen var tiltalt for at have brudt tavshedspligten i ni forskellige citater, men er kun blevet dømt for det ene. Han blev frifundet for hovedparten af forholdene.

Jens Møller blev fundet skyldig i at have brudt tavshedspligten i det kapitel, der handler om den såkaldte 'Morfar-sag'. Her beskrives det, at der sad vævsrester på et projektil. Den oplysning var ifølge retten brud på tavshedspligten, da man ikke fandt, at oplysningen havde været gengivet i pressen tidligere.

Han er også fundet skyldig i at have foretaget 17 søgninger i et internt politisystem, som ifølge retten ikke har været tjenstligt begrundet.

- Det er jo ambivalent. Jeg har det rigtig godt med, at der er faldet en afgørelse. Men jeg er da også rigtig ærgerlig over at blive dømt for et punkt i forhold til overtrædelse af tavshedspligten, siger han og tilføjer, at særligt det er ærgerligt at blive sat i forbindelse med som mangeårig politimand, fortæller Jens Møller til Ekstra Bladet.

Surrealistisk

Sagen er kørt over tre retsdage, og det har været en mærkelig oplevelse at sidde som tiltalt, fortæller han.

- Det har da været surrealistisk, at jeg efter 37 års ansættelse ved politiet, hvor jeg i en lang periode har været med til at sætte en masse andre mennesker på anklagebænken, at man så selv sidder der.

- Kan du følge, at politifolk som dig selv skal retsforfølges i en sag som denne?

- Loven gælder jo fuldstændig for mig, som den gælder for alle andre. Det som jo er nyt i det her, det er vel, at jeg jo synes at have været i en kultur, hvor det her ikke har været en overtrædelse af loven, og der er masser af eksempler på andre bogskrivere, der har lavet bøger på samme koncept som mig, svarer han.

- Men reglerne er der jo, og hvis det er ulovligt, det jeg har gjort, så må jeg jo stå på mål for det.

Et åbent politi

I forhold til tiltalen om de 17 opslag i politisystemet, POLSAS, afviser Jens Møller fortsat at have lavet opslagene til ikke-tjenstlige formål. Han fortæller, at han i processen er stødt på ny viden i en enkelt sag, som han ville faktatjekke, men at det ikke har haft noget med bogresultatet at gøre.

Ifølge tiltalen har Jens Møller slået op i to sager, som begge er omtalt i bogen. Der er tale om sagerne om 'Øbromanden' og 'Kondiløberen'.

Men retten har på baggrund af bevisførelsen og Jens Møllers egen forklaring ment, at der var tale om faktatjek i forbindelse med bogen for at undgå at bringe forkerte oplysninger.

Adspurgt om dommen vil afskrække ham fra at skrive endnu en bog, lyder svaret:

- Jeg kan da ikke sige, at jeg ikke vil udgive en bog igen, men omvendt så ville jeg da selvfølgelig også i en eventuelt kommende bogudgivelse tage højde for det resultat, der er kommet i retten i dag.

- Vi arbejder for borgerne, og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi har et relativt åbent politi, som godt tør stå ved vores ting. Og mange af succeserne i virkeligheden. Jeg synes jo, at det at fortælle om politiets arbejde er med til at skabe viden og indsigt. Og viden og indsigt er det, der giver tryghed, siger han.