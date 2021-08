Jens Rohdes bil ramt af genstand på motorvejen

Jens Rohde, der sidder i Folketinget for Kristendemokraterne, fik torsdag før middag et gevaldigt chok, da han kørte i sin bil på Vestmotorvejen i vestlig retning.

Her blev hans bil nemlig ud af det blå ramt af en genstand i højre side af forruden.

Det bekræfter han over for Ekstra Bladet.

- Jeg kom kørende og når at se, at der kommer noget imod mig, og så kommer der ellers et ordentligt brag, og så er der en masse glassplinter i bilen, siger en rystet, men fattet Jens Rohde til Ekstra Bladet få timer efter hændelsen.

'Hold da kæft ...'

Han fortæller, at han var i gang med at tale med sin kone i et håndfrit telefonopkald, da det skete, og han erkender, at han efterfølgende ikke handlede specielt rationelt.

- Jeg sagde 'hold da kæft, hvad sker der her', og så burde jeg jo være stoppet op og kørt ind i nødsporet. Men fordi jeg ville kunne fortælle politiet, hvor det var sket, kørte jeg af ved Slagelse og kørte tilbage for at se, hvor det kunne være kommet fra, siger han.

Han endte med at køre af motorvejen ved Sorø, hvor han så kontaktede politiet. Politiet valgte efterfølgende at afspærre en længere strækning af motorvejen for at lede efter spor.

Jens Rohde fortæller, at han ikke så nogen kaste noget, og han nåede heller ikke rigtig at se, hvad der ramte, udover at det lignede noget lidt aflangt, som måske har været en stang af en art.

- Jeg har ingen anelse om, hvad i alverden der foregik, siger han.

Jens Rohde forlod i januar Radikale Venstre, og i foråret meldte han sig ind i Kristendemokraterne, hvor han nu sidder som enligt folketingsmedlem. Billedet her er taget i forbindelse med et møde i Udenrigsministeriet onsdag. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Føler sig heldig

På trods af den dramatiske oplevelse betragter Jens Rohde sig selv som heldig.

- Hvis den havde ramt 40 centimeter længere over mod førersædet, havde jeg ikke kunnet se ud af ruden, og hvad havde jeg så gjort? Måske havde jeg revet i rattet eller noget, det ved man ikke, siger han.

Politikeren, der også ofte kører på motorcykel, priser sig også lykkelig over, at han kørte på fire hjul, da han blev ramt.

Jens Rohde er oven på oplevelsen da heller ikke mere rystet, end at han selv er kørt fra stedet igen i sin egen bil.

- Jeg fik lov af politiet til at køre igen.

- ... hvis du lovede at køre hen til en mekaniker?

- Haha, ja. De gav mig i hvert fald lov til at køre. Men de tager i hvert fald sagen meget alvorligt, og der bliver ikke overladt noget til tilfældighederne, siger han om politiets indsats.

Han føler sig selv overbevist om, at der ikke er tale om et bevidst angreb i hans egenskab som folketingsmedlem.

- Det spurgte politiet mig selvfølgelig også om, men jeg kører i en ret anonym bil, og der er ikke nogen, der ved, at jeg kører der. Jeg skriver aldrig på Facebook, hvor jeg er, men kun hvad jeg mener. Så det kan der ikke være tale om.

- Jeg håber, der er tale om et uheld, siger han.

Politi undersøger stadig

Vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Michael Skræddergaard, fortæller til Ekstra Bladet, at man fortsat foretager undersøgelser ved motorvejsbroen ved frakørsel 38 Slagelse Ø, hvor man mener, at Jens Rohdes bil er blevet ramt.

Motorvejen er blevet åbnet for trafik igen, men trafikanter bliver ledt af og på ved frakørslen, mens politiet foretager de sidste undersøgelser.