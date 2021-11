Jesper måtte opgive sin datter

Tre fædre til fire døtre med samme mor kæmpede i en lang årrække en hård kamp for at få Odense Kommune til at reagere effektivt på deres bekymring for pigernes liv.

Men selvom kommunen fik hele 13 underretninger fra 2005 til 2020 fra fædrene, pigernes mormor, skole og anonyme borgere, løb fædrene panden mod en mur i kommunen.

Kvinden blev i februar i år idømt to års fængsel for mishandling af sine døtre fra 1996 og frem til sin anholdelse i november sidste år.

Men var først, da den ældste datter sidste år fik overskud til at lave en indberetning om den barndom i helvede, som hun og hendes søstre var vokset op i, at snebolden begyndte at rulle. Pludselig krakelerede det pæne hjems facade.

Læs her Ekstra Bladets interview med den ældste af søstrene.

Søstrene har nu stævnet Odense Kommune for 300.000 kroner hver for at have krænket deres ret til beskyttelse mod umenneskelig og nedværdigende behandling efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 ved ikke at have iværksat foranstaltninger, der kunne forhindre overgreb, står der i stævningen, som Ekstra Bladet har fået.

Alle fædrene, Jimmy, Michael og Jesper, endte i forløbet med at føle sig tvunget til at opgive kontakten med deres døtre. For deres egen og pigernes skyld.

For Jesper har det betydet, at han mistede seks år af sin nu 15-årige datters liv.

– Hvordan har du det i den periode?

– Ad helvede til. Jeg var så påvirket af det. Og det bliver jeg nu igen, siger Jesper.

Fædrene kæmpede hver for sig i starten af deres døtres liv. Nu har de fundet sammen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Han havde et barn, der levede. Men han så hende ikke. Han havde hende ikke i sit liv.

– Jeg var ked af, at jeg ikke kunne se hende. At jeg ikke kunne skabe en god relation til hende, at jeg ikke kunne give hende gode oplevelser. At hun ikke kunne sige højt, at hun havde en far.

Ondt i maven

Jesper har været bange for, at der var nogen, der ville mene, at han har svigtet sin datter, men han kunne ikke bære, at hun skulle være fanget midt i en krig.

– Jeg var kørt så langt ind i morens spindelvæv, siger han.

Når hans datter skulle være hos ham, havde hun ofte ondt i maven. Han havde følelsen af, at det var noget, hun var blevet programmeret til at sige.

Men der var ingen tvivl om, at hun var ked af det. Og derfor var det en tung, men nødvendig beslutning at afbryde kontakten.

– Jeg skrev også i brevet til socialrådgiveren, at min dør stod åben til hver en tid, hvis hun senere i livet kunne finde på at komme tilbage. Og det er hun heldigvis gjort, konstaterer Jesper, som også taler på vegne af de to andre fædre.

Odense Kommune har ingen kommentarer til stævningen.

– Når vi får en stævning med et erstatningskrav, så går der et rent juridisk arbejde i gang. Det er vigtigt, at det bliver behandlet fuldstændig korrekt, oplyser en kommunikationsansvarlig fra Odense Kommune, som ikke kan give en tidshorisont for, hvornår de kommer med et svar på stævningen.