Jesper væk på fjerde døgn

Politiet opfordrer folk i Midt- og Vestjylland til at holde øje med Jesper.

Det udtaler vagtchef Jens Claumarch ved Midt- og Vestjyllands Politi til TV Midtvest.

Jesper er ikke set siden tirsdag kl. 19.30 og dagen efter, onsdag, meldte familien ham savnet.

Den 52-årige mand er kørt fra sin bopæl i en sort VW Golf Plus der bærer registreringsnummeret CW 49 788.

Politiet oplyser yderligere, at der kun er kommet få henvendelser i sagen.

Du kan kontakte politiet på telefonnummeret 114, hvis du har oplysninger i sagen. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Politiet ved ikke, hvor man skal starte med at lede, og det er grunden til at der ikke er startet en officiel eftersøgning i gang.

- Der er ikke noget konkret sted, vi kan lede, så det ville være at kaste en masse ressourcer efter at finde en nål i en høstak. Hvis vi gik hen til et vejkryds, ville vi ikke vide, om vi skulle gå ligeud, til højre eller venstre, siger Jens Claumarch til TV Midtvest.

De pårørende har selv igangsat en eftersøgning, og hvis man har oplysninger i sagen kan politiet kontaktes på telefonnummer 114.