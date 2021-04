Jetset-dronningens mange tiltaler: Står til at miste alt

Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epsteins ekskæreste og forhenværende samarbejdspartner, står over for endnu en voldsom tiltale. Ekstra Bladet skildrer her hendes fald fra tinderne

Hun havde alt, men flere pile peger i retning af, at hun kan miste det hele. Mængden af anklager mod Ghislaine Maxwell vokser.

59-årige Maxwell, som i forvejen blandt andet er anklaget for at have skaffet unge piger og kvinder til den berygtede finansmand Jeffrey Epstein og for at have misbrugt pigerne selv, blev mandag yderligere tiltalt for