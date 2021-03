Jønke taler ud: Har ukendt kælenavn

Ekstra Bladet berettede i oktober om at Jørn Jønke Nielsen havde fået sparket fra den klub, han selv havde været med til at starte i 1980.

Nu giver han for første gang et interview siden sit klub-exit til Avisen.dk, hvor han fortæller om, hvem Jønke er bag lædervesten.

Rengøringsvanvid

Det stod klart under interviewet, at Jønke i den grad er et ordensmenneske - måske endda med tenderende OCD. Han har en ting med, at alting skal være i rette vinkler.

- Både min mor og far var ekstreme ordensmennesker, og jeg lever helst efter militaristisk orden. Det blev nok forstærket, de gange jeg sad i fængsel, for det går bedre, hvis man har orden i sine ting og rydder op, når man bor på så få m2, siger han til Avisen.dk.

Filthy Few-mærket fældede Jønkes banemand

Sætter miljøsvin på plads

Meget få ved, at Jønke er forkæmper for miljøet hvilket har givet ham kælenavnet 'Miljønke' i visse kredse.

- Jeg forsøger at leve ordentligt, og jeg sætter gerne miljøsvin på plads. På et tidspunkt lavede jeg et lotteri i fængslet, hvor alle pengene gik til WWF og Greenpeace, sagde Jønke til Avisen.dk.

Fik sparket fra HA

Efter flere interne stridigheder I Hells Angels, blev det i oktober sidste år besluttet at Jønke ikke længere skulle være en del af rocker-klubben. Fældede Jønke: 'Svend Svin' sortlistet i HA

Ifølge Ekstra Bladets kilder var det blandt andre en anden rocker-veteran Svend 'Svin' Holst, der var med til at orkestrere Jønkes ufrivillige afsked. Der gik dog ikke længe før at Svend 'Svin' fik samme omgang som Jønke, og blev smidt på porten af sine tidligere rocker-brødre.