Jonas forsvundet efter bytur

22-årige Jonas Dalhoff er forsvundet sporløst efter en bytur i København og bliver nu efterlyst af sin familie og venner.

En ven fortæller, at sidste livstegn fra Jonas Dalhoff var en telefonsamtale omkring klokken 6 søndag morgen, hvor han ifølge vennen befandt sig i metroen ved Kgs. Nytorv i København.

Københavns Politi bekræfter, at de har fået en anmeldelse om, at den unge mand er forsvundet, og at de leder efter ham.

Ekstra Bladet har været i kontakt med en nær pårørende og offentliggør billeder af Jonas Dalhoff efter aftale med ham.

I vennernes efterlysning beskrives den unge mand som 185 centimeter høj, normal af kropsbygning og omkring 80 kilo. Han har lysebrunt hår og var på tidspunktet for sin forsvinden iført en sort frakke med lyse jeans og hvide sko. Under jakken var han iført en hvid striktrøje.

Hvis man har oplysninger i sagen, skal man kontakte Københavns Politi på 114.

Også Nordsjællands Politi er i færd med at lede efter en ung mand, der er forsvundet. 16-årige Frederik blev sidst set, da han forlod natklubben Retro i Bjergegade i Helsingør natten til lørdag.