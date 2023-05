Jordan blev dræbt i metroen i New York: Nu deler familie tragisk barndom

Som barn blev Jordan Neelys mor dræbt og parteret af en jaloux kæreste. Sønnen kom sig aldrig over drabet og endte som hjemløs og misbruger, inden han selv blev dræbt i en metro i New York. Det fortæller hans barndomsveninde i et interview med Ekstra Bladet forud for hans begravelse fredag

Det sidste, der kom ud af Jordan Neelys mund, før han blev kvalt ihjel, var et råb om hjælp.

Men råbet blev ikke hørt.

I stedet stod adskillige passagerer og kiggede på, da en tidligere marinesoldat holdt Neely fanget i et halsgreb, mens toget, de var om bord på den 1. maj, fortsatte mod Harlem nord for Manhattan.

Drabet har sendt rystelser gennem New York City, hvor hans navn er skrevet på husmure, i parker og i undergrunden, og demonstranter har indtaget gaderne og protesteret over drabet, de kalder 'lynching'.

For 30-årige Neely var hjemløs, psykisk syg og sort, mens drabsmanden, der i første omgang blev løsladt fra politistationen uden en sigtelse, var hvid. Han er siden blevet anholdt og tiltalt for andengradsdrab.

I Washington Square Park, ikke langt fra drabsstedet, bliver Jordan Neely mindet. Foto: Ditte Lynge

Hans død blev filmet i en fire minutter lang video optaget af en medpassager, og når han senere i dag bliver begravet fra Mount Neboh Baptist Church i Harlem, bliver det med resten af byen som vidner.

Begravelsen finder sted for familien klokken 11, og inde i kirken vil Jordan Neelys barndomsveninde Brittany Whitfield være at finde.

Whitfield beskriver de to som 'en slags fætter og kusine', og i et interview med Ekstra Bladet forud for begravelsen står Brittany Whitfield nu frem og deler Jordan Neelys tragiske opvækst og teenageår, der var hårdt præget af drabet på hans mor.

Jordan Neely blev kvalt i et tog, der standsede ved Broadway/Lafayette Station på Manhattan. Foto: Ditte Lynge

- Det, der er sket, gør mig så ondt. Han var familie for mig, nærmest som en fætter. Vores mødre var bedste barndomsveninder, så vi er vokset op sammen, fortæller Whitfield, der har fået tilladelse af den nærmeste familie til at udtale sig på vegne af dem

Da Jordan Neely var kun 13 år, blev moren dræbt af sin ekskæreste, parteret og smidt i en flod.

- Jordan kom sig aldrig over drabet og blev aldrig sig selv igen. Jeg er så knust over, hvordan det hele er endt, og over, at jeg og alle, der kendte ham, svigtede ham, da han havde allermest brug for det, siger hun.

Røg ud i misbrug

Hans far var sanger, moren skuespiller og model, og Neely gik i deres fodspor og begyndte at tjene penge på at optræde som Michael Jackson på Times Square og i metroen.

Han forblev meget tæt med sin tante, men nægtede ifølge Brittany Whitfield at få hjælp, selvom familien pressede på igen og igen. Samtidig røg han ud i et stofmisbrug og fik sværere og sværere ved at hænge sammen og tjene penge til sit misbrug, og han endte på gaden.

Flere amerikanske medier har kunnet fortælle, hvordan Jordan Neely havde op mod 40 sigtelser på sin straffeattest - nogle for at sove på gaden og tigge, men også for grove overfald mod tilfældige ældre kvinder.

- Det piner mig at indrømme, men jeg har helt sikkert set Jordan på Times Square og tænkt, at jeg ville ønske, at han ville få noget hjælp. Det her var ikke det liv, han fortjente, og tanken om, at både han og hans mor blev dræbt, gør mig syg, fortæller Brittany Whitfield.

Forsøgte at hjælpe

Ifølge hende har familien mange gange forsøgt at hjælpe ham.

- Han havde en bedstemor og tanter og onkler, der elskede ham, men han ville ikke se dem. Mental sundhed og psykisk sygdom er så fucking vigtigt at tale om, og der bliver slet ikke gjort nok for folk, der har det svært. Det eneste, der trøster mig lige nu, er, at han er sammen med sin mor igen, siger Brittany Whitfield.