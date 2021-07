Jordbunden brænder i Nordjylland

Der er udbrudt brand i mosebunden under jorden i Lille Vildmose sydøst for Aalborg

Nordjyllands Beredskab arbejder i øjeblikket på at slukke en brand i mosebunden under jordoverfladen i naturområdet Lille Vildmose sydøst for Aalborg.

Det bekræfter indsatsleder Niels Eltzholtz over for Ekstra Bladet:

- Det står okay til derude nu. Vi har inddæmmet branden, så den ikke kan sprede sig i bunden.

Der er tale om et område på cirka 250 kvadratmeter, der brænder.

Anvender jordspyd

Netop fordi der tale om brand under jorden, er Nordjyllands Beredskab nødt til at anvende jordspyd for at kunne slukke ilden, fortæller Niels Eltzholtz:

- Vi har sat jordspyd ned, som fordeler vandet ned i jordlaget. De skal køre som minimum natten over.

Derfor vil der være brandfolk til stede i området natten til tirsdag, men indsatslederen understreger, at branden er under kontrol.

- Det er vores forhåbning, at det har en positiv effekt på branden, men ellers har vi inddæmmet området.

Selvom det lyder ret vildt, at jordbunden kan brænde på denne måde, er det ikke første gang at fænomenet opleves i Lille Vildmose. Også i den knastørre sommer i 2018 gik der ild i spagnumlaget, hvilket gav massive udfordringer for beredskabet.

Kan fint besøges

Lille Vildmose er et naturskønt område med flere vandrestier samt et naturcenter.

Skal folk holde sig væk fra området i morgen?

- Nej, folk kan fint besøge området eller køre forbi, hvis de er nysgerrige, afslutter Niels Eltzholtz.

Det brændende område ligger ved Birkesøvej.

Det vides endnu ikke, hvordan branden er opstået.