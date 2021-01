Jordskred kræver endnu et dødsoffer i Norge

Endnu en person er fundet død efter et jordskred i den norske by Gjerdrum nord for Oslo.

Dermed er foreløbig tre fundet døde. Syv er savnet.

Det oplyser politiets indsatsleder Roy Alkvist på et pressemøde lørdag aften, skriver Aftenposten.

- Der har været en ny udvikling i eftersøgningen, og jeg har desværre ingen gode nyheder. En ny person er fundet omkommet, siger Roy Alkvist ifølge avisen.

Foto: NTB/Ritzau Scanpix

Det tredje dødsoffer blev fundet i samme område, hvor redningsmandskab tidligere lørdag fandt den anden af de nu i alt tre, der er bekræftet omkommet.

Lørdag morgen kunne myndighederne oplyse, at dødsoffer nummer to var fundet død efter et jordskred i den norske by.

- Vi har fundet en person, som desværre er bekræftet omkommet. Jeg kan hverken sige noget om køn eller alder. Det vender vi tilbage med senere, sagde indsatsleder Roy Alkvist til VG.

Norsk politi fortalte videre, at de fandt den afdøde, efter hunde havde markeret i området. Politiet fik hjælp af brandvæsnet til at hente personen.

- Vi arbejder intensivt videre med eventuelle markeringer, som bliver foretaget. Vi har forsat håb om at finde overlevende, siger Alkvist.

Fortsætter eftersøgning

Roy Alkvist oplyste på eftermiddagens pressebriefing, at redningsarbejdet vil fortsætte i løbet af lørdagen.

- Vi arbejder fortsat intensivt videre med eventuelle markeringer, siger han og understreger samtidig, at politiet endnu ikke har opgivet håbet om at finde overlevende.

Politiet fik første melding om jordskreddet klokken 03.59 natten til onsdag.

Politi, brandvæsen og øvrigt beredskab har siden arbejdet i døgndrift for at finde overlevende.

Situationen i området gør dog redningsarbejdet svært, og det er stadig farligt at opholde sig i skredområdet, hvor forholdene beskrives som ustabile.

Redningsmandskabet har blandt andet taget helikoptere, droner, hundepatruljer, varmesøgende kameraer i brug for at finde frem til personer, der er blevet begravet i jordskreddet.