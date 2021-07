Jordskred ved Kvickly: Mand begravet

En mand blev torsdag begravet under jord ved en parkeringsplads foran Kvickly i Silkeborg. Han er sluppet uden alvorlige skader

Politiet rykkede torsdag formiddag ud til meldinger om et jordskred ved Kvickly i Silkeborg.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Jesper Brøndum til Ekstra Bladet.

- Vi fik en anmeldelse klokken 10.46 om, at en mand på omkring 50 år var blevet begravet under noget sand eller jord, siger Jesper Brøndum.

Episoden skete på parkeringspladsen foran supermarkedet, hvor der ifølge vagtchefen er en udgravning i gang.

- Vi kommer derud, og manden har overkroppen fri og er ved bevidsthed. Vi må bruge en rendegraver til at få ham fri, fortæller vagtchefen.

- Han er kørt til tjek og har muligvis en skade på det ene ben.

Jesper Brøndum tilføjer, at man ikke er klar over, hvordan uheldet kunne ske, og at Arbejdstilsynet er tilkaldt i sagen. De skal nu undersøge omstændighederne nærmere.