Journalist fængslet for pædofili

En mandlig journalist i 40’erne er mistænkt for en række sædelighedsforbrydelser mod mindreårige børn. Der er blandt andet tale om andet seksuelt forhold end samleje med en pige under 12 år.

Den sigtede er journalist hos et stort dansk nyhedsmedie, men der er nedlagt navneforbud i sagen, så Ekstra Bladet er afskåret fra at beskrive den pågældende yderligere.

- Vi er bekendt med sagen, der internt er behandlet som en personalesag. Derudover har vi på nuværende tidspunkt ingen kommentarer, siger chefredaktøren på det pågældende medie.

- Jeg har ingen kommentarer, siger den beskikkede forsvarsadvokat, Carsten Brix, om sin klient, der er varetægtsfængslet og nægter sig skyldig.

Falske profiler

Den nu fængslede journalist blev anholdt 20. april og dagen efter fremstillet i grundlovsforhør bag lukkede døre ved Retten i Roskilde. Her blev han sigtet for såkaldt grooming ved fra foråret 2019 i en p.t. ukendt periode at have brugt falske profiler til at få mindreårige børn i USA til at foretage seksuelle handlinger på dem selv og andre.

Dommeren gav politiet tre gange 24 timer til at efterforske sagen mod manden, som altså måtte blive bag tremmer. Ved anholdelsens udløb 23. april kunne politiet præsentere tilstrækkeligt med beviser, så dommeren besluttede at varetægtsfængsle journalisten i 14 dage.

Sagen er siden vokset, og varetægtsfængslingen forlænget. Senest har manden frivilligt valgt at blive bag tremmer.

6. maj blev sigtelserne udvidet og omfatter nu fem forhold. Journalisten har ifølge oplysninger fra sigtelserne ved grundlovsforhøret, som Ekstra Bladet har fået indblik i, blufærdighedskrænket en pige, da hun endnu ikke var fyldt 12 år. Hun er i lighed med den sigtede omfattet af et navneforbud.

Der er ikke tale om mandens eget barn, men navneforbuddene i sagen afskærer Ekstra Bladet fra at beskrive relationen mellem manden og pigen nærmere.

Lukkede døre

Ifølge sigtelserne er offeret imidlertid ikke den eneste, manden har begået overgreb mod. Han er ligeledes sigtet for andet seksuelt forhold end samleje med en ved sagens begyndelse ukendt pige under 12 år.

Hvorvidt Midt- og Vestsjællands Politis efterforskning har ført til identifikation af pigen er uvist. Retsmøderne i sagen er afholdt bag lukkede døre.

Retsmøderne ved Retten i Roskilde har været afviklet bag lukkede døre. Foto: Stine Tidsvilde

Manden er også sigtet for besiddelse af børneporno jævnfør oplysninger fra sigtelserne ved grundlovsforhøret.

Flere af de alvorlige forhold menes ifølge Ekstra Bladets oplysninger at være begået forud for august 2013, ligesom andre skal have fundet sted før januar 2014.

- Vi ser med stor alvor på det her. Det er en rigtig tung og kompliceret efterforskning, som ikke er afsluttet, siger leder af efterforskningen politikommissær Rasmus Brink-Frendrup til Ekstra Bladet.

Politiet sparer heller ikke på ressourcerne og har nedsat en fast arbejdsgruppe, der kun arbejder med den ressourcekrævende efterforskning.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger samarbejder man også med udenlandsk politi i den omfattende efterforskning.

Den oplysning ønsker Rasmus Brink-Frendrup ikke at kommentere.