Journalist risikerer flere års fængsel

Alene den danske del af sagen er vokset fra tre til nu i alt 167 tilfælde, hvor 31 børn i alderen fra tre til 14 år har været ofre for blandt andet voldtægt og blufærdighedskrænkelser.

Ud over de fysiske krænkelser er manden tiltalt for i flere tilfælde at have filmet ofrene uden deres viden og efterfølgende gemme filmsekvenser og fotos på dels en mobiltelefon, dels en harddisk.

Den 47-årige tiltales desuden for at have blufærdighedskrænket sine egne døtre, herunder en seksårig plejedatter, og en række andre børn, der enten er tidligere skolekammerater til døtrene eller fra nabolaget, hvor manden boede med sin kone og børn.

- Det nye er, at vi nu har fået alle forhold om grooming (hvor børn lokkes til krænkelser via nettet, red.) mod cirka ni mindreårige børn i udlandet med i anklageskriftet.

- Sammen med det øvrige materiale er det blevet til en ganske omfattende sag, siger senioranklager hos Midt- og Vestsjællands Politi, Lise Frandsen, om det anklageskrift på i alt 25 sider, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Den tiltalte var inden det seneste retsmøde i sagen for en måned siden sigtet for fire tilfælde af voldtægt i form af anden seksuel omgang med børn under 12 år, tre tilfælde af blufærdighedskrænkelse mod mindreårige samt besiddelse af en stor mængde børneporno.

Disse forhold indgår også i anklageskriftet, som ifølge Lise Frandsen gerne skulle føre til en straf på mindst fire års fængsel.

Tusindvis af film og fotos

Af de 20.421 beslaglagte filer er 13.087 fotos, mens resten er film. Filerne med børneporno fordeler sig på kategorierne 1, 2 og 3, hvilket er udtryk for grovheden af indholdet.

Nu har Midt- og Vestsjællands Politi så udvidet rækken af anklager mod journalisten, som tiltales for i alt 29 forhold. Manden, der indtil sin anholdelse for lidt over et år siden var ansat på et stort danske medie, har siddet varetægtsfængslet, siden han blev fremstillet i grundlovsforhør 21. april i fjor.

Tilfældene af voldtægt ved anden seksuel omgang end samleje er ifølge anklageskriftet blevet begået over en cirka to år lang periode. Det seneste af disse forhold skete angiveligt i 2014, mens blufærdighedskrænkelserne ifølge politiet har fundet sted siden 2011.

Den 47-årige journalist tiltales også for at have fået ni mindreårige udenlandske børn, herunder børn under 12 år, til at foretage seksuelle handlinger på sig selv og andre.

Det skete via brug af falske profiler på internettet. Journalisten har, ifølge tiltalen, samtidig filmet handlingerne og uploadet filmene på internettet i lukkede grupper. Flere af børnene er blevet identificeret.

Disse forhold er foregået i tidsrummet fra på et ukendt tidspunkt i 2018 og indtil april 2021, da familiefaderen blev afsløret og varetægtsfængslet.

Hustru hjalp med at afsløre ham

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger begyndte den omfattende sag, da selvbestaltede pædofil-jægere henvendte sig til journalistens hustru.

Via internettet sendte de kvinden dokumentation for, at hendes mand havde lokket mindreårige amerikanske piger til at foretage seksuelle handlinger på dem selv og andre.

Kvinden genkendte sin mands stemme og anmeldte ham til politiet. Hun aftalte herefter med politiet, at de skulle ankomme til parrets bolig klokken ni om morgenen tirsdag 20. april i fjor.

Kvinden havde forinden sørget for, at døren ikke var låst. Herefter blev manden anholdt, og hans mobiltelefon, iPad og computer blev konfiskeret.

Kvinden, der nu ikke længere er gift med den tiltalte, har ikke ønsket at kommentere sagen.

- Ikke ud over, at det vigtigste er, at han er blevet stoppet, og at det forhåbentlig skåner andre børn for at blive udsat for noget lignende, har hun tidligere sagt til Ekstra Bladet.

Dom i november

Den tiltalte har via sin forsvarer, Carsten Brix, erkendt tre tilfælde af blufærdighedskrænkelse mod børn under 12 år samt besiddelse af en harddisk med 13.087 billeder og 1125 filmsekvenser med børnepornografisk materiale.

Han nægter voldtægt, der er den alvorligste del af tiltalen.

Sagen er berammet til at begynde ved Retten i Roskilde 9. august i år. Der er afsat 30 retsdage til blandt andet præsentation af politiets omfattende bevismateriale og afhøring af et endnu ukendt antal vidner.

Dommen ventes afsagt senest 29. november.