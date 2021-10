Journalist sigtet for pædofili: Erkender delvist

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): En journalist fra et stort dansk medie erkender at have besiddet en harddisk med 20.421 filer indeholdende børnepornografisk materiale samt tre tilfælde af blufærdighedskrænkelse af børn under 12 år.

Det siger den sigtedes advokat, Carsten Brix, ved et retsmøde i Retten i Roskilde.

Erkendelsen kom i forbindelse med, at sigtelserne som del af fængslingsgrundlaget mod manden, som er i 40'erne, blev udvidet.

Fire voldtægter

Senioranklager Lise Frandsen oplæste de nye sigtelser, og heraf fremgik det, at journalisten ifølge politiet har været i besiddelse af en Verbatim-harddisk indeholdende 20.421 filer med børneporno. De 13.087 filer var fotos, mens resten var film.

Filerne fordeler sig på kategorierne 1, 2 og 3, hvilket er udtryk for grovheden af indholdet.

Ud over at være i besiddelse af det ulovlige materiale mener politiet, at manden i fire tilfælde har begået voldtægt mod børn under 12 ved andet seksuelt forhold end samleje.

Forholdene skal være begået over en flerårig periode, det seneste cirka i 2014. Det ældste i perioden før december 2012.

Ud over de fysiske krænkelser sigtes manden for at have filmet episoderne uden ofrenes viden.

Flakkende blik

Journalisten erkender delvist de tre af forholdene. Dog kun den del, som vedrører blufærdighedskrænkelse. Det fjerde forhold benægter han.

Den sigtede journalist har siddet varetægtsfængslet siden foråret. Ved den seneste fristforlængelse deltog han via videolink og forsøgte med sin advokats hjælp at komme på fri fod. Det lykkedes ikke.

Ved dagens retsmøde var journalisten fysisk til stede, fordi anklageren udvidede fængslingsgrundlaget. Han blev ført ind i retssalen af to transportbetjente fra Kriminalforsorgen og var iført sort jakke, stribet sweater, blå jeans samt hvide sneakers. Håret var halvlangt, og ud over et flakkende blik og en let rysten på hænderne fremstod manden fattet.

På tilhørerrækkerne sad ud over pressen en håndfuld politibetjente og et tilsvarende antal tilhørere.

Rygter i lokalsamfundet

Efter oplæsningen af de nye sigtelser begærede anklageren dørene lukket af hensyn til efterforskningen, som stadig er i gang. Forsvarer Carsten Brix protesterede over dørlukningen og henviste til, at det er i hans klients interesse, at offentligheden får mere kendskab til sagen.

- Der er rygter i både lokalsamfundet og den nære familie, sagde Brix.

Pressen protesterede ligeledes over de lukkede døre samt det navneforbud, som journalisten siden sagens begyndelse har været omfattet af.

Navneforbuddet medfører, at Ekstra Bladet er forhindret i at beskrive journalisten og sagens nærmere detaljer yderligere.

Dommer Anne Schultz-Nielsen noterede protesterne, trak sig tilbage et par minutter og vendte derpå tilbage til salen. Her meddelte hun, at dørene ville blive lukket, og navneforbuddet opretholdt.

Den sigtede varetægtsfængsles foreløbig til 4. november.