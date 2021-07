Journalist skudt på åben gade: Mistænkte anholdt

Tre mistænkte er anholdt, efter den profilerede kriminaljournalist Peter R. de Vries tirsdag aften blev skudt på åben gade i Amsterdam.

Det fortæller hollandsk politi ifølge Het Parool på et pressemøde sent tirsdag aften.

To mistænkte er blevet anholdt på motorvejen uden for Amsterdam.

- To mistænkte er blevet anholdt i en mulig flugtbil, siger politikommissær Frank Paauw under pressemødet.

En tredje mistænkt er blevet anholdt et andet sted i Amsterdam, men hans rolle er stadig under efterforskning.

På pressemødet fortæller Amsterdams borgmester Femke Halsema, at Peter R. de Vries er alvorligt såret, og at han kæmper for sit liv.

Politiet oplyste tidligere på aftenen, at de Vries var blevet kørt på hospitalet med alvorlige skader.

Flere medier skrev, at den den 64-årige journalist blev skudt i hovedet på tæt hold.

Skyderiet fandt sted klokken 19.30 foran tv-stationen RTL Boulevards lokaler, hvor de Vries tirsdag aften var gæst på et tv-program.

I 2019 fortalte de Vries ifølge hollandske NOS, at han var på dødslisten hos marokkansk-hollandske Ridouan Taghi, der er mistænkt for at være involveret i mindst 10 mord relateret til organiseret kriminalitet.

Tidligere i år startede en stor retssag mod blandt andet Ridouan Taghis, hvor de Vries har fungeret som rådgiver for et kronvidne i sagen.

Retssagen, som kaldes en af Hollands største kriminalsager nogensinde, har TV2 tidligere forklaret her.

Foto: Eva Plevier/Ritzau Scanpix