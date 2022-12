Journalister frifindes for at overtræde navneforbud

To journalister fra Ekstra Bladet er torsdag blevet frifundet for at have overtrådt et navneforbud, da de omtalte en straffesag mod en advokat.

Dommen er afsagt af Københavns Byret. Anklageren krævede bødestraf på 25.000 kroner til hver af de to tiltalte, oplyser han til Ritzau.

Byretten begrunder frifindelsen med, at advokaten ikke var omtalt detaljeret i artiklen med overskriften 'Advokat fængslet i kæmpe sag om momssvindel'.

Dermed var rettens forbud mod at identificere advokaten i en videre kreds ikke overtrådt.

Anklagemyndigheden har påstået, at det ud fra forskellige oplysninger i artiklen var muligt for læsere at finde frem til den sigtede advokats navn. Det indgik også i begrundelsen for at rejse tiltalen, at mediet havde bragt et sløret foto af advokaten.

Artiklen blev bragt på eb.dk 25. november 2020. Navneforbuddet var blevet nedlagt af Retten i Randers i september samme år.

Den ene af de to frifundne arbejder i øvrigt i dag på Berlingske.

Om frifindelsen er et endeligt punktum for sagen, vides ikke. Anklagemyndigheden har mulighed for at anke til landsretten. Det skal i givet fald ske inden 14 dage.