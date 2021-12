Jule-mirakel: Hund fra stjålet bil fundet 32 kilometer fra arnested

Et lille, halvt julemirakel har ramt en bil- og hundeejer fra Hvalsø på Midtsjælland i dag.

En stjålet labrador på to et halvt år er blevet fundet i god behold, efter den juleaftensmorgen blev meldt savnet, da den sad i en hvid DS, som blev stjålet fra en indkørsel i Hvalsø.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Uden for kredsen

- Jeg kan fortælle, at labradoren er fundet af en person oppe ved Dalby Huse - helt oppe ved Jægerspris uden for vores politikreds, siger vagtchefen til Ekstra Bladet.

Dalby Huse ligger mere end 32 kilometer fra Hvalsø og tyder altså på, at hunden er blevet kørt rundt på Sjælland i et godt stykke tid, før den er sat af.

- Den er gået rundt nogen timer, indtil nogen finder den. Ejeren har nu genkendt den som sin hund og henter den i Jægerspris, siger Henrik Møller Nielsen.

Borger så bilen i høj fart

Ekstra Bladet talte tidligere på dagen med vagtchefen, som fortalte, at bil og hund var blevet taget, fordi ejeren havde sat hunden i bilen og startet den op.

- Ejeren starter bilen foran sin private adresse. Den skal lige varmes op. Men da ejeren kommer ud igen, er bilen kørt fra stedet med hunden ombord.

Ifølge vagtchefen så et vidne 10 minutter senere - ca. 8.30 - spottet bilen i høj fart syd for Hvalsø.

- En borger har haft kontakt med bilen ved Stenmagle - mellem Nyrup og Stenlille, så biltyven er kørt sydover fra Hvalsø. Det er ca. 10 minutters tid efter tyveriet. Men vi ved ikke, om hunden på daværende tidspunkt er sat af. Så vi savner både bil og hund på nuværende tidspunkt, lød det i morges fra vagtchefen.

Politiet er ikke bekendt med, hvad den lysebrune labrador hedder.

