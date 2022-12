Juleaften: Få har anmeldt indbrud

Det kan se ud som om, at også tyveknægte har holdt fri juleaften. Eller også har årvågne folk gjort det svært for dem at gå løs på naboens hjem med brækjernet.

Således melder Rigspolitiet overfor Ekstra Bladet 1. juledag, at der på landsplan er anmeldt 47 indbrud i privat beboelse den 24. december.

Det tal er lavere end de forrige år. Sidste år var der juleaften anmeldt 66 indbrud hos private, og i 2020 hed tallet 57.

Lillejuleaften modtog landets politikredse i alt 29 anmeldelser om indbrud, oplyser Rigspolitet. Det tal ligger på linje med de to sidste år, hvor tallene hed 33 og 32.

Tallene dækker over, hvilket døgn - fra midnat til midnat - indbruddene er anmeldt, og tal for indbrud i juledagene kan samlet vise sig at stige de kommende døgn bla i takt med, at fok kommer hjem fra juleweekend eller ferie og opdager, at tyve har været på spil i deres hjem.

Hold øje med naboens hjem

Politiet landet over har i den forløbne uge opfordret til, at man laver aftaler med naboer om at holde et vågent øje med matriklen, hvis man selv er væk.

Fra Rigspolitiet lød det i en pressemeddelelse, at det var en god idé at tilmelde sig Det Kriminalpræventive Råds ordning Nabohjælp, der via en app sørger for, at naboer kan skrive sammen og hjælpe hinanden med at holde øjne og ører åbne i nabolaget



- Det er enkelt og effektivt. Sammen viser I tyven, at I holder øje med, hvad der sker på jeres villavej. En af de bedste måder at gøre det på er ved altid at hilse på hinanden og dem, I møder i jeres kvarter. Er der tale om en potentiel indbrudstyv, vil vedkommende vide, at han eller hun er set, sagde Julie Kofoed, kommunikationskonsulent i Nabohjælp, som Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden står bag.

