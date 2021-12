Julegavetyv pågrebet

Natten til torsdag kom julen kortvarigt i fare, da en julegavetyv var på spil på Vesterbro.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Politiet modtog således klokken 2.45 en anmeldelse om, at en person havde knust ruden på en parkeret bil og var i færd med at stjæle fra den.

Gerningspersonen, en 29-årig mand, flygtede fra stedet med tyvekosterne i en rød pose. Han blev dog allerede kort tid efter standset af en patrulje på Halmtorvet.

Betjentene opdagede de indpakkede gaver i den røde pose og anholdt julegavetyven.

Gaverne bliver nu returneret til rette ejermand, så julen må i den grad siges at være reddet.

Københavns Politi oplyser over for Ekstra Bladet, at det var en pose - og altså ikke en rød sæk - tyven brugte til at transportere gaverne i.

Der er altså ikke tale om en tyv, der bevidst forsøgte at efterligne julemanden.