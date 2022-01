Juletræsbrand i København

Efterladenskaberne fra et juletræ skabte natten til torsdag lidt af et drama i Indre by i København.

Klokken 00.57 modtog Københavns Politi en anmeldelse om brand på Nørre Søgade. Her var der ild i en lejlighed og røg i hele opgangen.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Dyre Sønnicksen til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladets kvinde på stedet fortæller, af de berørte beboere så rystede ud, mens de talte med brandfolk og politi på gaden. Andre beboere fra nabolaget, var også stimlet sammen ved brandbilerne for at finde ud af, hvad der foregik.

Politiet fortæller til Ekstra Bladet, at da branden blev slukket, kunne man konstatere, at det var et resterne af et gammelt juletræ, der var gået ild i.

- Brandvæsnet fik slukket ilden, tømt opgangen og luftet ud, fortæller vagtchef Dyre Sønnicksen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: Christina Ehrenskjöld

Beboere kørt på hospitalet

Vagtchefen oplyser desuden, at beboerne i lejligheden er kørt til hospitalet for at blive tjekket for røgforgiftning. Resten af opgangens beboere blev tjekket ved ambulancen.

I lejligheden boede også en hund. Den har det tilsyneladende fint og bliver passet af naboer, mens ejerne er til undersøgelse på hospitalet.

I forbindelse med branden blev Nørre Søgade afspærret fra Gyldenløvesgade til Dronning Louises Bro. Afspærringen blev ophævet klokken 00.29.